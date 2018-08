BlackBerry Key2 LE: Abgespeckte Version mit physischer Tastatur aufgetaucht

Die Tastatur soll sich in mancher Hinsicht von der des BlackBerry Key2 (Bild) unterscheiden

Erst im Juni 2018 hat TCL das BlackBerry Key2 veröffentlicht – ein Smartphone, das seinen Nutzern eine physische Tastatur bietet. Wem dessen regulärer Preis von 649 Euro zu hoch ist, der erhält laut Android Police möglicherweise bald eine günstigere Alternative.

Der Webseite zufolge befindet sich ein abgespecktes Modell in Arbeit, das BlackBerry Key2 LE heißen soll. Dessen Spezifikationen sollen nur geringfügig schlechter ausfallen als bei dem teureren Modell: Qualcomms Mittelklasse-Chipsatz Snapdragon 660 ersetze der etwas schwächere Snapdragon 636. Statt 6 GB RAM besitze es immerhin 4 GB Arbeitsspeicher.

Keine Trackpad-Funktionalität

Der interne Speicher betrage wahlweise 32 GB oder wie beim BlackBerry Key2 64 GB. Abstriche machen müsst ihr offenbar auch bei der Akkukapazität, die bei 3000 mAh statt 3500 mAh liegen soll. Zudem lösen die beiden Objektive der Dualkamera angeblich nicht mehr mit jeweils 12 MP auf. Stattdessen sollen im BlackBerry Key2 LE ein 13-MP- und ein 5-MP-Sensor zum Einsatz kommen.

Leichte Unterschiede gebe es zudem bei der Tastatur. Diese beinhalte zwar die gleichen Knöpfe sowie den in die Leertaste integrierten Fingerabdrucksensor. Doch das Design soll sich eher an der Tastatur des 2017er-Modells orientieren – was wohl einen Rückschritt bedeutet.

Den mit dem Key2 eingeführten Shortcut-Button soll TCL aber immerhin beibehalten. Verzichten müsst ihr dagegen anscheinend auf die Trackpad-Funktionalität des Keyboards. Ob das BlackBerry Key2 LE ein attraktives Angebot sein wird, hängt nicht zuletzt auch vom Preis ab. Dieser ist genau wie das Erscheinungsdatum allerdings noch nicht bekannt.