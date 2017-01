BlackBerry Mercury: Smartphone taucht vor Release in US-Sitcom auf

US-Comedy-Star Tim Allen durfte schon vor der offiziellen Enthüllung des BlackBerry Mercury Hand an das neue Smartphone anlegen – und zwar in der jüngsten Folge der Sitcom "Last Man Standing", wie Android Authority aufgefallen ist.

Zwar ist das BlackBerry Mercury nur für wenige Augenblicke zu sehen, dafür aber gleich von vorne und hinten. So gewährt uns der "Hör mal, wer da hämmert"-Schöpfer einen kurzen Blick auf die QUERTY-Tastatur sowie die Kamera, wenngleich nichts davon zum Einsatz kommt. Rückschlüsse auf besondere Features oder Specs lassen sich aus dem Gastauftritt nicht ableiten.

Allen ist BlackBerry-Fan

Offiziell soll die Vorstellung des BlackBerry Mercury erst im Rahmen MWC 2017 Ende Februar erfolgen. Tim Allen sei aber schon länger ein Fan des kanadischen Smartphone-Herstellers, was wohl der Grund für die subtile Werbung ist. Den Modellnamen erwähnt Tim Allen übrigens nicht, sodass einem Teil der Zuschauer wohl entgangen sein dürfte, dass sie eine Vorschau auf ein bislang inoffizielles Smartphone bekommen haben.

Wer die ganze Szene sehen auf YouTube verfolgen möchte, muss sich mit vom TV abgefilmtem Material zufriedengeben. Dafür sind bereits höher aufgelöste Screenshots des BlackBerry Mercury bei seinem Sitcom-Auftritt im Netz zu finden, die wir Euch nicht vorenthalten möchten. Gerüchten zufolge ist das Mercury mit dem gleichen Kamera-Sensor wie das Google Pixel ausgestattet – womöglich ist die haptische Tastatur also nicht das einzige Vorzeige-Feature des Smartphones.