Blade Runner 2049: Der erste Trailer ist da

Der Blade Runner ist zurück: Wie auf der offiziellen Webseite versprochen, hat die Produktionsfirma Warner Bros. im Rahmen eines "Question and Answer"-Events den ersten Trailer zu "Blade Runner 2049" veröffentlicht. Der Clip zeigt nicht nur einen neuen Helden in Aktion, sondern auch den in die Jahre gekommenen Darsteller aus dem ersten Blade-Runner-Film.

"Blade Runner 2049" setzt nicht gerade nahtlos an die Geschichte des Vorgängers an: Knapp dreißig Jahre nach den Geschehnissen des ersten Films kommt der neue Blade Runner Officer K (gespielt von Ryan Gosling) einem Geheimnis auf die Spur, das die Gesellschaft ins Chaos stürzen könnte und einen Krieg zwischen Menschen und Replikanten zur Folge hätte. Um Hilfe zu erhalten, macht er sich auf die Suche nach dem Ex-Blade-Runner Rick Deckard (gespielt von Harrison Ford), der allerdings seit dreißig Jahren verschwunden ist.

Replikanten und Explosionen

Im Trailer sehen wir nicht nur die als Replikanten bezeichneten künstlichen Menschen, sondern auch einige Actionszenen. An Auseinandersetzungen, gefährlichen Manövern mit fliegenden Autos und Explosionen mangelt es "Blade Runner 2049" offenbar nicht: Die Helden Officer K und Rick Deckard geraten in viele gefährliche Situationen.

Ausgehend von dem, was der Trailer zeigt, haben die Macher sich zudem das Ziel gesetzt, die stimmige Sci-Fi-Welt des Vorgängers aus den 80ern erneut aufleben zu lassen. Erst der Film selbst kann jedoch zeigen, ob das Vorhaben auch gelungen ist und ob es sich bei dem Sequel um einen würdigen Nachfolger handelt.

Auch in der Realität sind zwischen "Blade Runner 2049" und dem Vorgänger eine Menge Zeit vergangen: Der erste Teil wurde 1982 veröffentlicht, Regie führte damals Ridley Scott. Neben zahlreichen Preisen hat der Film damals laut IMDb auch zwei Oscar-Nominierungen für "Beste Set-Dekoration" und "Beste visuelle Effekte" erhalten. Die Fortsetzung startet ab dem 5. Oktober 2017 in die deutschen Kinos.