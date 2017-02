Blizzard will 2017 drei große Hearthstone-Erweiterungen veröffentlichen

Das Jahr des Kraken endet und das Jahr des Mammuts folgt: Der Spiele-Entwickler Blizzard Entertainment hat auf der Webseite seines taktischen Sammelkartenspiels Hearthstone einen Jahresaufblick für 2017 veröffentlicht. Demnach wird es viele Änderungen an bestehenden Inhalten und außerdem natürlich auch frische Neuerungen geben.

Für eine begrenzte Zeit soll es Blizzard zufolge vor dem Release der ersten großen Erweiterung im Jahr des Mammuts beispielsweise tägliche Login-Belohnungen geben. Wer sich in das Spiel einklinkt, kann demnach Arkanstaub, Gold und Erweiterungspackungen erhalten. Nach Veröffentlichung der ersten großen Erweiterung habt Ihr zudem die Möglichkeit, die neue Heldin der Schurken-Klasse freizuschalten: Gewinnt Ihr im gewerteten oder ungewerteten Modus zehn Spiele, erhaltet Ihr Zugriff auf Maiev Schattensang.

Erweiterungen und Abenteuer verschmelzen

Bislang veröffentlichte Blizzard in einem Jahr in Hearthstone zunächst eine vollständige Erweiterung mit 130 neuen Karten, dann ein Abenteuer mit nur 45 neuen Karten und abschließend wieder eine Erweiterung mit 130 Karten. Da die Abenteuer-Missionen mit Story-Elementen sich eigentlich auch für die reinen Kartenerweiterungen angeboten hätten, werden die beiden Addon-Typen nun zusammengelegt. Im Jahr des Mammuts wird es daher drei Erweiterungen mit jeweils 130 neuen Karten geben, die mit den irrwitzigen Abenteuer-Missionen kombiniert werden. Ob die erste dieser Erweiterungen bereits wie vermutet in den Un'Goro-Krater führen wird, hat Blizzard noch nicht verraten.

Mit dem Release der ersten Erweiterung im Jahr des Mammuts wird die Auswahl an Karten, die Ihr im Standardformat von Hearthstone spielen dürft, außerdem wieder verkleinert. Karten aus den Erweiterungen "Der Schwarzfels", "Das große Turnier und "Die Forscherliga" werden anschließend nur noch im wilden Format spielbar sein. Eine zusätzliche Besonderheit ist außerdem, dass sechs Karten aus dem Klassikset verschwinden und nur noch im wilden Format eingesetzt werden können. Hierzu zählen, der "Azurblaue Drache", "Sylvanas Windläufer", "Ragnaros", der Hexenmeister-Zauber "Überwältigende Macht", der Magier-Spruch "Eislanze" sowie der Schurken-Trick "Verhüllen". Damit Spieler, die diese Karten teuer hergestellt haben, nicht benachteiligt werden, erhaltet Ihr für jede Ausgabe dieser Karten bis zur maximal in einem Deck einsetzbaren Anzahl die Menge an Staub, die für ihre Herstellung nötig wäre.