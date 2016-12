Bluetooth 5 kommt: Galaxy S8 könnte neuen Funkstandard bereits unterstützen

Höher, schneller, weiter – Bluetooth 5 ist da, wie die Bluetooth Special Interest Group (SIG) offiziell auf ihrer Homepage bekannt gibt. Im Vergleich zu Version 4.2 soll der neue Funk-Standard eine viermal größere Reichweite bieten und dabei doppelt so schnell Daten übertragen.

Im Blogeintrag sieht die Bluetooth-SIG vor allem Vorteile bei der Verbindung mit dem Internet of Things. Die Mitteilung sieht in Zukunft etwa vollvernetzte Häuser und neue Anwendungsbereiche in der Industrie und unterwegs – ohne dabei konkret zu werden. Was aus Bluetooth 5.0 wird, werden Entwickler entscheiden. Erste Geräte mit Unterstützung des neuen Standards erwartet die Bluetooth SIG innerhalb der nächsten zwei bis sechs Monate.

Snapdragon 835 ohne Bluetooth 5.0?

Da in diesem Zeitraum auch das Samsung Galaxy S8 erscheinen soll, könnte das Smartphone bereits damit ausgestattet sein. Bisherigen Informationen zufolge dient ein Snapdragon 835 als Herzstück. Laut Hersteller Qualcomm unterstützt der Chipsatz nur Bluetooth 4.2, es sei denn, die Angabe bezog sich lediglich auf die zu dem Zeitpunkt existierende Version. Es dürfte Qualcomm zudem daran gelegen sein, schon früh auf einen Support künftiger Standards hinzuweisen.

Womöglich integriert Samsung aber einen separaten Chip mit Bluetooth 5.0-Unterstützung. Da der Snapdragon 835 Qualcomms 2017er Chipsatz ist, wäre es andererseits enttäuschend, wenn die nächste Generation an Topmodellen auf individuelle Lösungen angewiesen wäre. Im März werden wir wohl Näheres erfahren, wenn das Galaxy S8 erscheinen soll.