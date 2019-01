Bluetooth soll Suche nach verlorenen Gadgets einfacher machen

Gadgets mit Bluetooth-Funktion helfen euch bereits heute bei der Suche nach verloren gegangenen Gegenständen. Den Tools geht allerdings mitunter die Genauigkeit ab. Ein neuer Standard soll diese deutlich erhöhen.

In Zukunft könnt ihr Dinge bis auf den Zentimeter genau aufspüren, kündigt die Bluetooth Special Interest Group eine Funktion des künftigen Standards Bluetooth 5.1 an. Das dürfte die Vorzüge von Bluetooth-Anhängern deutlich erhöhen. Diese befestigt ihr zum Beispiel an einem Schlüsselbund. Verliert ihr diesen aus den Augen, könnt ihr ihn mit eurem Smartphone orten.

400 Millionen Geräte bis 2020

Bisher ist die Suche nur um einige Meter genau; etwa 1 bis 10 Meter. Die Geräte führen euch also nur in die ungefähre Nähe des vermissten Gegenstandes. Dies soll sich nun ändern: Insgesamt 400 Millionen Produkte sollen den Ortungsdienst bis zum Jahr 2020 unterstützen. Wie die aktuelle Generation der Bluetooth-Anhänger abschneidet, zeigt euch unter anderem unser Test der Tile Mate und Tile Pro.

"Direction Finding" ("Richtungsfindung") nennen die Entwickler die Funktion, die die Kommunikation zwischen zwei Bluetooth-fähigen Geräten optimieren soll. Der Genauigkeitsbereich verbessert sich, da die Gadgets künftig wissen, aus welcher Richtung ein Signal kommt und nicht nur aus welcher Distanz wie bisher.

Außerhalb des privaten Gebrauchs dürften die Systeme in der Industrie helfen, um den physischen Standort von Geräten in einem Lager zu bestimmen. Auch als Positionierungssystem in Innenräumen könnte Bluetooth 5.1 neue Möglichkeiten eröffnen.