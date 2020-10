Bonusmiles sammeln mit o2 & Blau: Hier winken Einkaufs- und Reisegutscheine

Wer ab sofort einen Mobilfunkvertrag bei o2 oder Blau abschließt, sichert sich gleichzeitig Zugang zu vielen Extras. Das Beste daran: Ihr könnt selbst bestimmen, mit welcher Zugabe ihr euch beschenkt. Denn o2 und Blau starten eine große Kooperation mit Bonusmiles. Und hier könnt ihr flexibel viele Extras für Meilen eintauschen. Im Folgenden erhaltet ihr eine Übersicht darüber, wieso sich das für euch lohnen kann.

Bonusmiles beziehungsweise das Prinzip dahinter kennt ihr vielleicht von Flugreisen. Seid ihr oft genug unterwegs und sammelt damit Punkte, könnt ihr Upgrades und Prämien erhalten. Während einer Pandemie ist das aber womöglich nicht der optimale Weg, an die Extras zu kommen. Zum Glück gibt es hier aber CURVED.

Das Bonusmeilen-Programm, an dem ihr jetzt auch über den CURVED-Shop mit o2 und Blau teilhaben könnt, ist weit besser. Die Bonusmiles könnt ihr nämlich auf verschiedenen Wegen sammeln und gegen unterschiedlichste Extras einlösen. Reisen zu Corona-Zeiten müsst ihr dafür nicht. Gerade in der beginnenden Vorweihnachtszeit kommt ihr so etwa an Gutscheine für Shopping und müsst dafür nicht einmal eure eigenen vier Wände verlassen.

Passendes Produkt Blau Allnet L

Bonusmeilen zum o2- oder Blau-Tarif zu Gutschein machen: Das bekommt ihr an Wert

Die Bonusmeilen bekommt ihr automatisch, wenn ihr euch bei Bonusmiles angemeldet habt (Hier geht's zur Website) und euch für einen der vier verfügbaren Tarife entscheidet. Je zwei davon stehen euch für Blau und o2 zur Auswahl.

So viele Bonusmeilen erwarten euch bei Blau:

Blau All Net L mit 5 GB Datenvolumen: 3500 Bonusmeilen

Blau All Net XL mit 8 GB Datenvolumen: 5000 Bonusmeilen

So viele Bonusmeilen gibt's zum o2-Tarif:

o2 Free M mit 20 GB Datenvolumen: 10.000 Bonusmeilen

o2 Free Unlimited Max (Internet-Flatrate, 5G inklusive): 20.000 Bonusmeilen

Sind die Bonusmeilen eurem Nutzerkonto gutgeschrieben, könnt ihr frei wählen, wie ihr sie einlösen möchtet. Eine sehr vielfältige Option ist der Bestchoice Einkaufsgutschein, der dann bei etwa 200 Händlern in Deutschland eingelöst werden kann. Zu den Partnern zählen bekannte Größen wie Amazon, Ikea, Otto, Zalando, Thalia, Görtz, Douglas, Conrad, Christ oder Toom. Höhere Gutscheinwerte sind auf Wunsch ebenfalls möglich.

Mit Bonusmiles das passende Gadget zum Vertrag ordern

Habt ihr euch beispielsweise für den o2 Free M entschieden, könnt ihr euch schon überlegen, was ihr mit den 10.000 Bonusmiles anstellt. Nutzt ihr die 20 GB Datenvolumen beispielsweise für ausgiebiges Streaming von Musik und Filmen, könnte sich vielleicht ein neuer Kopfhörer als Extra eignen.

Mit dem Tarif habt ihr nämlich genügend Bonusmeilen, um euch einen höherwertigen Gutschein zuzulegen, mit dem ihr auch ein teureres Modell kaufen könnt. Je nachdem, welchen Kopfhörer ihr wählt, ist da vielleicht sogar noch Geld für einen neuen Fitnesstracker übrig.

Bahn, Bus und Flug: Reise-Tickets mit Bonusmiles bezahlen

Das mag während einer Pandemie eher zweitranging sein, doch ihr könnt mit den Bonusmeilen auch Buchungen von Flug-, Bahn- und Bustickets bezahlen. 2250 Miles tauscht ihr so zum Beispiel gegen einen 30-Euro-Gutschein der Deutschen Bahn ein. Erwischt ihr dann noch einen Sparpreis, könnt ihr damit bereits quer durchs Land reisen.

Gleichermaßen lassen sich die Bonusmiles auch bei Flixbus, dem Taxi-Betrieb SixtRide oder dem Carsharing-Dienst SixtShare einlösen. Sogar Flugbuchungen sind mit Bonusmiles möglich, allerdings ist diese Option derzeit aufgrund der Corona-Krise noch bis mindestens Ende Oktober 2020 pausiert.