BQ Aquaris C: Das ist das neue Einsteiger-Smartphone

Das BQ Aquaris C kommt: Ein neues Einsteiger-Smartphone wurde nun von dem spanischen Hersteller angekündigt. Ausgestattet ist das Gerät mit einigen Features, die eher zu einem Mittelklasse-Modell gehören. Dennoch wird es hierzulande weniger als 200 Euro kosten.

Laut Pressemitteilung ist das BQ Aquaris C mit einem Display ausgestattet, das 5,45 Zoll in der Diagonale misst und in Full HD Plus auflöst. Demnach setzt der Hersteller auf das trendige 18:9-Seitenverhältnis. Das Design selbst orientiert sich offenbar am BQ Aquaris X2: An den Ecken ist das Smartphone abgerundet, links und rechts vom Display sind schmaler Ränder vorhanden. Auf der Rückseite ist die Kamera von einem schwarzen runden Rahmen umhüllt, mittig ist zudem ein Fingerabdrucksensor direkt über dem BQ-Logo platziert.

Schnellladetechnologie für Einsteigerklasse

Verbaut ist ein Snapdragon 425 von Qualcomm als Chipsatz, der auf 2 GB RAM zurückgreifen kann. Der interne Speicher umfasst 16 GB, davon stehen euch laut Spezifikationen allerdings nur 9,4 GB an freiem Speicherplatz zur Verfügung. Allerdings bietet das Aquaris C Platz für eine microSD-Karte mit bis zu 256 GB – alternativ kann dieser Slot für Dual-SIM verwendet werden. Zu den besonderen Features des Smartphones zählt ein FM-Radio. Zudem soll es über eine gute Audioqualität verfügen. Vorinstalliert ist Android 8.1 Oreo (Android One).

Die Kamera auf der Rückseite besitzt eine Linse und löst mit 13 MP auf. Die 5-MP-Frontkamera verfügt über einen Blitz, damit ihr auch bei schlechten Lichtverhältnissen noch Selfies machen könnt. Für ein Einsteigergerät nicht selbstverständlich: Den 3000-mAh-Akku könnt ihr über die Schnellladetechnologie Quick Charge 3 schnell mit neuer Energie versorgen. Zudem verfügt das Smartphone über USB-C und einen Kopfhöreranschluss. In Deutschland erscheint das BQ Aquaris C zum Preis von 169,90 Euro in Schwarz und Weiß. Ein Veröffentlichungstermin ist noch nicht bekannt.