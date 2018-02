BQ Aquarius VS und Aquaris VS Plus kommen Ende Februar

So sieht das BQ Aquaris VS aus

Neue Einsteiger-Smartphones aus Spanien: Mit dem BQ Aquaris VS und dem Aquaris VS Plus werden in Deutschland noch im Februar zwei Geräte erscheinen, die eine tolle Optik zum kleinen Preis bieten wollen. Am Design der V-Serie hat der Hersteller offenbar nichts verändert.

Sowohl BQ Aquaris VS als auch VS Plus sind wie das Aquaris V mit einem Aluminiumgehäuse ausgestattet. Im Inneren der Smartphones ist ein Snapdragon 430 verbaut – Qualcomms Chip für die Einsteiger- beziehungsweise untere Mittelklasse. Dennoch hat der Hersteller offenbar an Multitasking gedacht: An Arbeitsspeicher sind immerhin 4 GB vorhanden, es gibt aber auch Varianten mit 3 GB oder 2 GB RAM. Für genügend Speicherplatz ist mit gleich 64 GB ROM gesorgt, mit 16 GB und 32 GB internen Speicher gibt es die Smartphones aber ebenfalls.

Android Oreo kommt noch

Gemeinsam haben die Modelle auch die Hauptkamera, die mit 12 MP auflöst. Zudem gibt es eine Selfie-Kamera auf der Vorderseite, die Fotos mit 8 MP liefert. Die Knipsen haben jeweils eine Blende von f/2.0. Die beiden neuen Smartphones von BQ unterscheiden sich eher durch ihre Größe: Das Aquaris VS besitzt ein LC-Display, das in der Diagonale 5,2 Zoll misst und in HD (1280 x 720 Pixel) auflöst. Beim Aquaris VS Plus kommt ein 5,5-Zoll-Screen zum Einsatz, der eine Auflösung in Full HD (1920 x 1080) bietet.

Ab dem 22. Februar 2018 kommen die Smartphones in den Handel. Vorinstalliert ist noch Android 7.1.1, der Hersteller BQ verspricht aber, dass ein Update auf Android Oreo "demnächst" kommt. Das Aquaris VS wird es ab einem Preis von 199,90 Euro geben – wohlgemerkt mit 2 GB RAM und 16 GB internen Speicher. Das Aquaris VS Plus ist hingegen ab 239,90 Euro zu haben.