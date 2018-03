Neuer Tarantino-Film: Brad Pitt und Leonardo DiCaprio sind dabei

Das neue Filmprojekt von Quentin Tarantino hat einen offiziellen Titel und eine illustre Besetzung: Die Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio und Brad Pitt schlüpfen in "Once Upon a Time in Hollywood" in die Hauptrollen.

Der Film spielt im Jahr 1969 in Los Angeles. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) und Cliff Booth (Brad Pitt), ein ehemaliger Star einer Western-TV-Serie und sein langjähriges Stunt-Double, kämpfen in Hollywood um den Anschluss, zitiert Deadline ein Statement der Sony Pictures Motion Picture Group. "Ich arbeite seit fünf Jahren an dem Drehbuch […] und könnte über das dynamische Duo DiCaprio und Pitt als Rick und Cliff nicht glücklicher sein." Zunächst hatte Quentin Tarantino angeblich auch Tom Cruise für eine der beiden Hauptrollen auf dem Zettel.

Geschichte um Tod von Sharon Tate?

"Rick hat zufällig eine berühmte Nachbarin – Sharon Tate", ergänzt Tarantino und nährt die Gerüchte, sein Film würde den Tod der Schauspielerin behandeln. Die Frau von Roman Polanski und vier weitere Opfer wurden im August 1969 von Sektenmitgliedern des Serienmörders Charles Manson umgebracht. Laut einem "Deadline"-Bericht soll Tate von Margot Robbie gespielt werden.

Quentin Tarantino arbeitete in der Vergangenheit bereits mit den beiden Superstars zusammen. Leonardo DiCaprio, der seit "Titanic" in vielen guten Filmen brillierte, darunter "Revolutionary Road" und "Django Unchained", Brad Pitt heimste in "Inglourious Basterds" als Lieutenant Aldo Raine positive Kritiken ein. "Once Upon a Time in Hollywood" soll am 9. August 2019 weltweit in die Kinos kommen. Das Datum wählte Sony offensichtlich nicht zufällig aus: Es ist der 50. Todestag von Sharon Tate.