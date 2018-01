Bright: Netflix erklärt auf YouTube den Hintergrund der Magie

Das sind die Ursprünge der Magie: Netflix hat zu seinem Blockbuster "Bright" eine sogenannte Featurette auf YouTube veröffentlicht. Darin werden die Hintergründe zum Zusammenleben von Menschen und Fabelwesen beleuchtet.

Der Inhalt des knapp zweieinhalb Minuten langen Videos in Kurzform: Früher war Magie auf der Welt allgegenwärtig, Dörfer hatten ihre eigenen Zauberer. Ein ägyptischer Pharao nutzte die Magie, um Pyramiden zu errichten – und brachte damit offenbar die Gewalten ins Ungleichgewicht. Eine Art Wettrüsten brachte noch mächtigere Magier hervor und führte schließlich auch zum Aufstieg des "Dunklen Lords".

Vorbereitung des zweiten Teils

Mit dem Spielfilm "Bright" hat sich Netflix zu Weihnachten 2017 in unbekannte Gewässer vorgewagt: Stolze 90 Millionen Dollar soll der Film mit Will Smith in der Hauptrolle gekostet haben. Darin geht es um einen Polizisten Daryl Ward (Smith) in einer alternativen Realität, der sich mit einem neuen Partner auseinandersetzen muss. Dieser ist ein Orc und wird von Joel Edgerton gespielt. Ein häufiger Kritikpunkt an dem Film ist, dass nicht erklärt wird, wie sich die Magie in dieser Welt überhaupt entwickelt hat. Einen offenbar der Schere zum Opfer gefallenen Teil der Erklärung liefert nun der YouTube-Clip.

Mit dem kurzen Video will Netflix vermutlich dazu beitragen, das Interesse an dem Fantasy-Universum von "Bright" aufrechtzuerhalten – denn der Streaming-Anbieter hat offenbar bereits eine Fortsetzung in Auftrag gegeben. Gut möglich also, dass rund um Daryl Ward ein ganzes Franchise entstehen soll. Bleibt zu hoffen, dass der mögliche zweite Teil mehr Story liefert als der erste.