Bringt Microsoft den Xbox Game Pass auf die Nintendo Switch?

Schluss mit Konkurrenz? Angeblich sollen Microsoft und Nintendo eine Zusammenarbeit starten. In deren Rahmen könnte der Xbox Game Pass auf die Nintendo Switch kommen – womöglich sind "Halo", "Gears of War" und Co. dann aber nur mit aktiver Internetverbindung spielbar.

Schon lange gebe es Andeutungen zu einer Zusammenarbeit von Nintendo und Microsoft. Nun will der YouTube-Kanal "Direct-Feed Games" von seinen Quellen in Erfahrung gebracht haben, was uns tatsächlich erwartet. Angeblich bringt Microsoft das Exklusiv-Spiel "Ori and the Blind Forest" noch 2019 auf die Nintendo Switch. Ob noch weitere Xbox-Titel in absehbarer Zeit portiert werden, bleibt offen. Dafür soll allerdings noch eine Xbox-App für die Hybrid-Konsole in Arbeit sein.

Stream statt Download

Die Xbox-App für Nintendo Switch beinhaltet angeblich die Unterstützung für den Xbox Game Pass , der euch auf Microsofts Konsole bereits Zugriff auf über 100 Titel der Xbox-One- und Xbox-360-Generation ermöglicht. Für viele Spiele des Katalogs dürfte die Leistung der Nintendo Switch allerdings nicht ausreichen. Unzählige aufwendige Ports dürften aber nicht geplant sein: Stattdessen soll die Xbox-App Project xCloud unterstützen – den geplanten Game-Streaming-Dienst von Microsoft.

Noch hat die Quelle aber nicht verraten, ob das komplette Game-Pass-Angebot nur via Stream auf der Switch abrufbar ist. Vielleicht gilt das nur für Xbox-One-Titel, die mehr Leistung als Xbox-360-Spiele benötigen. Zudem wäre es denkbar, dass Nutzer mit einer Xbox eine größere Auswahl erhalten: Für gewöhnlich sind Microsoft-Spiele schon direkt zur Veröffentlichung im Game Pass enthalten. Es ist denkbar, dass dies dann nur für Xbox- und Windows-Nutzer gelten wird – sonst würde Microsoft seinen eigenen Plattformen einen großen Vorteil nehmen.