Ein Comeback, auf das Fans seit Jahren hoffen: "Buffy the Vampire Slayer" bekommt ziemlich sicher ein Sequel. Und niemand Geringeres als Sarah Michelle Gellar selbst ist mit an Bord. In einem Interview spricht sie erneut über die Fortsetzung der beliebten Serie und die Produktion.

Wie Serienjunkies (via People Magazine) berichtet, wurde Gellar auf dem roten Teppich zur geplanten Serie befragt. Der einstige Buffy-Star hatte sich zuletzt auf Instagram zum Sequel geäußert. Im Gespräch gibt die ehemalige Hauptdarstellerin einen kleinen Einblick in die Planung bzw. Produktion der Serie und schildert ihre Eindrücke.

Buffy-Fortsetzung soll Fans beeindrucken

Gellar stand einer neuen Serie im Buffy-Universum anfangs skeptisch gegenüber. Mittlerweile scheint sie aber dank Regisseurin und Executive Producerin Chloé Zhao Feuer und Flamme zu sein. Ihre Begegnung mit der Produzentin hatte sie bereits auf Instagram in einem Beitrag geschildert. Aus einem kurzen Kaffeetreffen wurde eine stundenlange Diskussion. Die Gespräche liefen über Jahre – bis schließlich die perfekte Idee gefunden wurde.

Im Interview verrät sie zudem, dass sie und das Team sich der großen Verantwortung bewusst sind. Die Reaktion der Fans sei überwältigend. Gellar sei aufgeregt, aber das Projekt sei nervenaufreibend, weil man es richtig machen müsse. Man habe dafür aber ein legendäres Team zusammengestellt. Sie ist überzeugt, dass die Fans beeindruckt sein werden.

Trotz der ganzen Euphorie um ein Sequel zu "Buffy – Im Bann der Dämonen": Noch ist nicht bekannt, wann das Sequel offiziell grünes Licht bekommt. Laut People steht Hulu kurz davor, eine Pilotfolge zu bestellen. Fest steht: Die Fans haben sich diese Fortsetzung lange gewünscht – und Gellar verspricht, dass sie erst realisiert wird, wenn sie den hohen Erwartungen gerecht werden kann.

Eine neue Jägerin betritt die Bühne

Das Sequel wird nicht direkt an die Geschichte von Buffy Summers anknüpfen. Stattdessen dreht sich die neue Serie um eine Jägerin der nächsten Generation. Gellar bleibt der Welt von Sunnydale aber erhalten: Sie wird als wiederkehrender Charakter in die Rolle der ikonischen Vampirjägerin zurückkehren.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht