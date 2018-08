"Call of Duty: Black Ops 4": Erste Beta enttäuscht offenbar

Vorbesteller von "Call of Duty: Black Ops 4" für die PlayStation 4 können den Multiplayer-Modus noch bis zum Abend des 6. August 2018 testen. Allerdings bleibt die erste Beta-Version offenbar hinter den Erwartungen der Spieler zurück.

Gamesradar hat die Multiplayer-Beta zu "Call of Duty: Black Ops 4" getestet und bezeichnet die Grafik als mittelmäßig. Es seien kaum Verbesserungen zum Vorgänger zu erkennen, der bereits 2015 auf den Markt gekommen ist. Auch das Gameplay sei nicht sonderlich "smooth", wofür unter anderem lange Ladezeiten verantwortlich sein sollen. Ein womöglich noch größeres Problem könnte allerdings das neue Rüstungssystem darstellen.

Unsere Empfehlung PlayStation Plus Mitgliedschaft | 12 Monate

Rüstungssystem sorgt für Unmut

Dieses erschwere es euch enorm, eure Gegner auszuschalten: Die "TTK" (Time To Kill) soll in "Call of Duty: Black Ops 4" deutlich höher sein als in den vorherigen Teilen der Spielereihe. Was sich für den Gelegenheitsspieler erst mal wenig dramatisch anhört, beschäftigt offenbar etliche Zocker, die ihrem Frust auf Reddit Ausdruck verleihen. Ein Beitrag, der die Streichung des Rüstungssystems fordert, hat bereits über 1200 positive Bewertungen erhalten.

Ein anderer wiederum erklärt detailliert, wieso das neue Rüstungssystem die Spielbalance von "Call of Duty: Black Ops 4" beeinträchtigt. Unter anderem scheint es Waffen mit einer niedrigen Schussrate zu benachteiligen. Entwickler Treyarch hat sich seinerseits auf Reddit bereits zu dem Feedback der Spieler geäußert. Man habe die Besorgnis der Community zur Kenntnis genommen und behalte das Rüstungssystem im Auge.

Zum jetzigen Zeitpunkt sei es aber noch früh für eine Reaktion. Zunächst wolle Treyarch weitere Spielerdaten sammeln, um die Situation richtig bewerten zu können. Auch das sogenannte "Bunny Hopping" stehe unter Beobachtung. Dabei handelt es sich um eine Taktik, bei der ihr euch durch Sprünge schneller bewegen könnt, als es eigentlich möglich sein sollte. Darüber hinaus seien Optimierungen für die Frame-Rate und das Spawn-System vorgesehen.