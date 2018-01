Camila Cabello und Jimmy Fallon spielen "Havana" auf Kinder-Instrumenten

Es geht auch ohne teure Instrumente: Die Sängerin Camila Cabello hat mit Showmaster Jimmy Fallon und weiteren Musikern ihren Song "Havana" performt. Auf professionelles Equipment wurde dabei aber komplett verzichtet – was dem Lied allerdings nicht schadet.

In der US-Sendung "Tonight Show" trägt Camila Cabello ihren internationalen Hit-Song ganz "unplugged" mit Instrumenten für Kinder vor – wie sie etwa in einer Schulklasse zu finden sind. Jimmy Fallon, Moderator der Show, hat dabei auch einen Part und übernimmt gleich drei Instrumente: Er spielt den Holzblock, die Bass Drum und das Keyboard. Ebenfalls zu sehen sind die Mitglieder der Hip-Hop-Band "The Roots", die weitere Instrumente übernehmen. Schlecht klingt das Ergebnis ganz und gar nicht.

Erfolg auch in Deutschland

Mit dem Song "Havana" befindet sich Camila Cabello derzeit auf dem fünften Platz der deutschen Musik-Streaming-Charts, zuvor hatte sie sogar den dritten Platz für sich eingenommen. Am 12. Januar 2018 ist auch das erste Solo-Album von ihr erscheinen, das ganz simpel den Namen "Camila" trägt. Wie gut es bei ihren Fans ankommt, wird sich dann in den nächsten Wochen zeigen.

Bekannt geworden ist Camila Cabello 2012 durch die US-Casting-Sendung "X Factor". Dort hat sie sich gegen viele Konkurrenten durchgesetzt und wurde letztendlich Mitglied der Casting-Band "Fifth Harmony", die in der Sendung den dritten Platz belegte. Im Dezember 2016 hat die heute 20-jährige Sängerin die Girl-Band jedoch verlassen und geht seitdem ihren eigenen Weg.