Candy Crush Saga: Beliebtes Mobile-Game bekommt eigene TV-Show

Das Mobile-Game Candy Crush Saga erfreut sich gerade wegen dem simplen Gameplay großer Beliebtheit. Davon will jetzt offenbar auch das amerikanische TV-Network CBS profitieren: Laut The Verge wird das Spiel nämlich nun als Game-Show für das Fernsehen adaptiert.

In der Live-Action-Variante von Candy Crush sollen aus zwei Personen bestehende Teams gegeneinander antreten, die "Verstand und physische Agilität" auf einem riesigen, interaktiven Game-Board kombinieren müssen, um als Sieger aus der Show zu gehen. Die Adaption des Mobile-Titels soll zudem durch die Unterstützung modernster Technologie erfolgen.

Erfolg entscheidend für Deutschland-Adaption

CBS arbeitet für die Show mit dem Produzenten Lionsgate Television zusammen, aber auch die Entwickler der Candy Crush-App, King Digital, sind an dem Projekt beteiligt. Weitere Details zum Format wurden laut TechCrunch aber noch nicht bekannt gegeben. Dinge wie das genaue Spielprinzip und was die Teams bei einem Sieg überhaupt gewinnen können, sind also noch unklar. Auch ein mögliches Datum zur Premiere der TV-Show ist offenbar noch nicht festgelegt.

Ob wir auch in Deutschland eine Variante der Candy Crush-Show auf einem öffentlich-rechtlichen oder privaten Sender sehen werden, hängt auch mit dem Erfolg der US-Variante zusammen: Sollte sich diese nämlich zu einem Quotenhit entwickeln, ist eine Adaption für den deutschen TV-Markt durchaus wahrscheinlich. Wenn Ihr bisher noch keinen Blick auf das Mobile-Game Candy Crush Saga geworfen habt, findet Ihr das Spiel sowohl im App Store für iOS, als auch im Google Play Store für Android. Der Download ist kostenlos, da sich der Titel über optionale In-Game-Käufe finanziert.