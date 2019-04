Capcom Home Arcade: Logo, das ist eine Konsole

Capcom Home Arcade ist offiziell: Stellt euch vor, ihr würdet eine Retro-Konsole veröffentlichen – und jeder soll sofort sehen, dass sie von euch ist. Womöglich hat auch Capcom einen ähnlichen Gedanken gehabt. Der Spiele-Hersteller hat sich wohl das Geld für einen Designer gespart. Stattdessen setzt das Unternehmen auf einen altbewährten Look, der die Herkunft der Konsole nicht verleugnet.

Gibt es ein auffälliges Design für die Capcom Home Aracde? – Logo. Das Spielesystem sieht aus wie der Capcom-Schriftzug selbst, verfügt aber über zwei Joysticks und mehrere Buttons. Ihr könnt also direkt ab Werk mit zwei Spielern zocken. Der offiziellen Webseite zufolge sind die Sticks sehr hochwertig und präzise, dürften also auch unsanftere Eingaben problemlos überstehen. Vorinstalliert sind 16 Retro-Spiele, die euch einen Arcade-Automaten ins Wohnzimmer holen sollen.

Capcom-Logo mit WLAN

Da auch der deutsche YouTube-Kanal von Capcom die Logo-Konsole vorstellt, dürfte einer Veröffentlichung in Deutschland nichts im Wege stehen. Das System verfügt über einen Micro-USB-Anschluss für den Strom und überträgt das Bild via HDMI. Zudem verfügt die Capcom Home Arcade über WLAN. Allerdings sei der Internetzugang nur dafür gedacht, dass ihr eure Highscores hochladen könnt.

Einige Titel sind für Einzelspieler, andere bieten euch wiederum Koop-Spaß. Zudem könnt ihr in weiteren Games gegen Freunde antreten. Mit dabei sind Klassiker wie "Street Fighter 2", "Mega Man: The Power Battle" und "Ghouls'n Ghosts. Ob ihr weitere Games nachträglich installieren könnt, ist noch nicht bekannt. Der Preis für die Capcom Home Arcade liegt bei 229,99 Euro. Über die offizielle Webseite des Unternehmens könnt ihr die Konsole bereits vorbestellen, sie soll aber erst am 25. Oktober 2019 erscheinen. Zumindest sind schon die 16 vorinstallierten Titel bekannt: