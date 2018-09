"Captain Marvel" landet auf der Erde: Erster Trailer zum Marvel-Film ist da

Spätestens seit dem Ende von "Avengers: Infinity War" sollte euch Captain Marvel ein Begriff sein. Die Superheldin erhält bald ihren eigenen Spielfilm und zu diesem ist jetzt der erste Trailer erschienen.

Er beginnt damit, dass Captain Marvel (Brie Larson) vom Himmel fällt und in einer Videothek einschlägt. Nein, ihr habt euch nicht verlesen: Denn "Captain Marvel" spielt im Amerika der neunziger Jahre und zu dieser Zeit waren Videotheken noch nicht so rar gesät wie heutzutage. Die Stimme, die daraufhin erklingt, gehört Nick Fury (Samuel L. Jackson), der die Blondine sofort als abtrünnige Soldatin identifiziert und sie rekrutieren will.

Von der Air Force zur Superheldin

Tatsächlich war Captain Marvel in einem früheren Lebensabschnitt Pilotin bei der Air Force. Ihr bürgerlicher Name lautet Carol Danvers. Der Wandel zur Superheldin ist erfolgt, als sich ihre DNS bei einem Unfall mit dem Erbgut eines Außerirdischen vermischt hat. Seitdem ist sie übermenschlich stark, kann Blitze verschießen und fliegen. Auf diese Superkräfte wird sie im Film wohl intensiv zurückgreifen, um unterstützt von Nick Fury, eine Alien-Invasion aufzuhalten.

Den Großteil des Trailers über sehen wir Captain Marvel in einem grünen Anzug, in dem sich Brie Larson auch während der Dreharbeiten hat ablichten lassen. Vermutlich handelt es sich dabei um eine Uniform der Alienrasse Kree, deren Elite-Einheit die Superheldin zeitweise angehört. Das Ende des Clips bestätigt aber, dass Brie Larson auch den bekannten blau-roten Dress überstreifen wird.