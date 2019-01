"Captain Marvel": Neuer Trailer bringt alten Bekannten zurück

Marvel Entertainment hat einen weiteren Trailer zu "Captain Marvel" veröffentlicht. An Action mangelt es in dem kurzen Clip erwartungsgemäß nicht. Das Video bietet zudem Einblicke in die Beziehung zwischen Carol Danvers und Fury. Auch ein alter Bekannter ist zu sehen.

Im Trailer muss Carol Danvers (Brie Larson) zunächst Agent Nick Fury (Samuel L. Jackson) beweisen, dass sie zu den Guten gehört und kein Skrull ist. "Ich habe so etwas noch nicht gesehen", schwärmt Fury später von der vermeintlich mächtigsten aller Superheldinnen. Dennoch bekommt Danvers eine Lehrstunde ihres Mentors Mar-Vell, der von Jude Law gespielt wird, und wir sehen für einen kurzen Moment Agent Phil Coulson.

Start im März 2019

Erneut prügelt sich die Superheldin in einer U-Bahn mit einer alten Frau. Die Szene kennen wir bereits aus dem ersten Trailer zu "Captain Marvel". Im zweiten Clip erklärten die Macher den Angriff später: Bei der Dame handelt es sich um einen feindlichen Skrull, der sich nur als Mensch getarnt hat. Mit wem es Danvers noch alles aufnehmen muss, erfahrt ihr am 7. März 2019, wenn hierzulande der Kinostart von "Captain Marvel" erfolgt.

Das erste Soloabenteuer von "Captain Marvel" ist zugleich der letzte MCU-Blockbuster, bevor im April das absolute Highlight des Marvel Cinematic Universe folgt: "Avengers 4: Endgame". Einen Trailer zum Science-Fiction-Actionfilm, der sich mit dem erbitterten Kampf gegen Thanos befasst, gibt es ebenfalls bereits.