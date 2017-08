"Carpool Karaoke" gestartet: Erste Folge mit Will Smith bei Apple Music

In der ersten neuen Folge von Carpool Karaoke drehen Will Smith und James Corden voll auf

Endlich ist Apples "Carpool Karaoke" mit der ersten Episoden auf Apple Music gestartet. Als erster Fahrgast singt und rappt Will Smith mit Moderator und Schauspieler James Corden um die Wette. Diesmal wird auch unter erschwerten Bedingungen geträllert.

Nachdem in der vergangenen Woche bereits ein Teaser zur ersten neuen Folge von "Carpool Karaoke" veröffentlicht wurde, ist die rund 20-minütige Episode nun über Apple Music abrufbar. Will Smith und James Corden werden in der launigen Musik-Show von einer Brassband begleitet und besteigen sogar einen Helikopter. Es wurde aber nicht nur gesungen, sondern, wie für das Format üblich, auch aus dem Nähkästchen geplaudert: Auf die Frage, wie oft man ihn schon gefragt habe, Barack Obama in einem Film zu spielen, antwortete Smith: "Ich habe Barack einmal selbst darauf angesprochen. Er sagte, ich hätte die richtigen Ohren für die Rolle."

Auch "Game of Thrones"-Stars sind dabei

In den kommenden Folgen von "Carpool Karaoke" werden unter anderem Alicia Keys, Miley Cyrus, LeBron James, die Metal-Veteranen von Metallica und die aus "Game of Thrones" bekannten Schauspielerinnen Maisie Williams und Sophie Turner zu sehen sein. Als Segment in "The Late Late Show with James Corden" hat sich das Format "Carpool Karaoke" eine riesige Fanbase aufgebaut. Die neuen Folgen auf Apple Music wollen an diesen Erfolg anknüpfen.

Die erste Episode wirkt allerdings ein wenig überproduziert und nicht so spontan wie gewohnt. Corden begleitet das Format auf Apple Music übrigens nicht durchgängig: Ab der kommenden Episode wird der Moderator wohl nur noch in kleineren Gastauftritten zu sehen sein.