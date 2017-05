Carpool Karaoke startet Anfang August bei Apple Music

Apple hat einen neuen Starttermin für Carpool Karaoke bekannt gegeben: Das beliebte Unterhaltungsformat mit Late-Night-Moderator James Corden soll demnach Anfang August 2017 bei Apple Music seine Premiere feiern. Mit dabei sind zahlreiche singende Berühmtheiten.

Ursprünglich sollte Carpool Karaoke bereits im April bei Apple Music starten, doch aufgrund des engen Zeitplans bei der Produktion musste Apple die Premiere verschieben. Der für die Onlinedienste des Unternehmens verantwortliche Eddy Cue verriet den neuen Starttermin über Twitter (siehe unten). Demnach dürft Ihr Euch schon jetzt auf neue Folgen der Karaoke-Show freuen, die ab dem 8. August zu sehen sein werden. Apple bestätigte das Datum in einer Pressemitteilung und verriet auch gleich, wer in der kommenden Staffel dabei sein wird.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Will Smith und LeBron James sind dabei

In der Mitteilung heißt es: "Carpool Karaoke: Die Serie für Apple Music wird jeden Dienstag eine andere Gruppe von Superstars begrüßen, mit neuen Episoden, die exklusiv für alle Apple Music Abonnenten in mehr als 100 Ländern zur Verfügung stehen. Prominente Paarungen sind unter anderen Will Smith und James Corden; Miley, Noah, Billy Ray und die ganze Familie Cyrus; Shakira und Trevor Noah; Game of Thrones-Stars Sophie Turner und Maisie Williams; Queen Latifah und Jada Pinkett Smith; John Legend, Alicia Keys und Taraji P. Henson; LeBron James und James Corden und viele mehr."

Carpool Karaoke war ursprünglich ein Segment der seit 2015 von James Corden moderierten "The Late Late Show". Zusammen mit dem Moderator singen Musik-Stars in diesem Sketch-Format ihre größten Hits während einer Autofahrt. Laut der Apple-Pressemitteilung bleibt die Sendung auch in dieser Form erhalten.