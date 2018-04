"Castlevania" kommt für iPhone mit Mehrspieler-Modus

Eine altbekannte Spieleserie, zu der es sogar eine Netflix-Serie gibt, schafft es noch im Jahr 2018 auf das iPhone. Ein Ableger von "Castlevania" ist gerade bei Publisher Konami in Arbeit. Es handelt sich jedoch um keinen reinen Einzelspieler-Titel. Das Spiel könnt ihr offenbar auch mit anderen Personen zocken – miteinander und gegeneinander.

Konami hat "Castlevania: Grimoire of Souls" offiziell angekündigt. Bei dem Spiel handelt es sich laut Polygon um einen Action-Sidescroller, in dem ihr euch in einem Koop-Modus gemeinsam mit mehreren Mitspielern in den Kampf stürzen könnt. Es soll aber auch einen kompetitiven Modus geben, in dem ihr gegen andere Gamer antretet. Ganze Teams können sogar gegeneinander spielen.

Unsere Empfehlung Apple iPhone 8 + gratis AirPods für Junge Leute

Beta in den kommenden Monaten

Bislang ist nur bekannt, dass Konami den Titel für iOS-Geräte veröffentlicht wird. Demnach könnt ihr das Game dann auf dem iPhone oder iPad zocken. Ob noch eine Version für Android kommen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Einen Release-Termin hat der Publisher ebenso noch nicht bekannt gegeben. In Japan soll in den kommenden Monaten aber bereits der geschlossene Beta-Test von "Castlevania: Grimoire of Souls" starten.

Der erste Ableger der Reihe ist bereits gegen Ende der 80er für das NES erschienen. Es gibt mittlerweile zahlreiche "Castlevania"-Spiele, darunter sogar zwei interessante und spannende Action-Adventures für die PlayStation 3, die "Castlevania: Lords of Shadow" und "Castlevania: Lords of Shadow 2" heißen. Wenn ihr zum Beispiel diese Titel gezockt habt, kennt ihr vermutlich schon zumindest einige der spielbaren Charaktere, die in dem Mobile-Game "Grimoire of Souls" auftauchen. Darunter befinden sich Alucard, Simon Belmont, Charlotte Aulin, Maria Renard oder Shanoa.