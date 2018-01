CES 2018: Sony stellt neue kabellose Kopfhörer vor

Sony hat die CES 2018 genutzt, um gleich mehrere neue Audio-Produkte vorzustellen. Darunter befinden sich auch kabellose Kopfhörer, die zum Teil schon in Kürze auf den Markt kommen. Einer davon verfügt sogar über den Google Assistant.

An kompakten kabellosen Kopfhörern hat das Unternehmen drei neue im Gepäck. Das teuerste Modell ist der Sony WF-SP700N. Die zwei einzelnen In-Ear-Hörer mit Ohrbügel sollen besonders gut für sportliche Aktivitäten geeignet sein. So kann eine Geräuschunterdrückung wohl selbst im Fitnessstudio dafür sorgen, dass ihr euch ganz auf die Musik konzentrieren könnt. Über den "Ambient Modus" lässt das Gadget aber offenbar zu, dass ihr wichtige Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen könnt. An Bord ist auch die Extra-Bass-Technologie von Sony, die für starke Bässe sorgen soll.

Drei Stunden Akkulaufzeit

Die WF-SP700N kommen mit einem Ladecase, das sie zweimal aufladen kann. Bei einer Akkulaufzeit von rund drei Stunden ist das vielleicht auch nötig. Mit knapp sechs Stunden hält das Modell WI-SP600N da schon deutlich länger durch, das über einen Nackenbügel verfügt. Beim WI-SP500 handelt es sich um Ohrhörer mit offener Treibereinheit, das Umgebungsgeräusche erkennen soll. Der Akku macht laut Hersteller erst nach acht Stunden Musikwiedergabe schlapp. Alle Modelle sind nach IPX4 gegen Wasser geschützt und sollten daher kein Problem mit Schweiß und Regen haben. Zudem lassen sie sich via NFC recht unkompliziert mit einem Smartphone koppeln.

Ab April sind die WI-SP500 zum Preis von 90 Euro verfügbar. Ab Juni folgen dann die WI-SP600N für 160 Euro und die WF-SP700N für 200 Euro. Letztgenannte gibt es in den Farben Rosa, Gelb, Schwarz und Weiß – und sie werden per Update noch den Google Assistant erhalten. Einige weitere Sony-Kopfhörer sollen den Assistenten ebenfalls noch über eine Aktualisierung bekommen.