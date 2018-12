"Chilling Adventures of Sabrina": So geht es mit der Netflix-Serie weiter

"Chilling Adventures of Sabrina" kommt offenbar gut bei den Zuschauern an. Nach der ersten Staffel, die im Oktober bei Netflix Premiere feierte, folgt die nächste Staffel bereits im April. Nun ist bekannt, dass die Zukunft der Serie auch danach schon gesichert ist.

Netflix wird zwei weitere Staffeln von "Chilling Adventures of Sabrina" zeigen, wie IGN berichtet. Somit wird die Serie mindestens vier Teile umfassen. Nachdem Staffel eins und zwei jeweils zehn Folgen lang sind, sollen die darauf folgenden Seasons etwas kürzer ausfallen. Nur 16 Episoden hat Netflix wohl bestellt – also acht pro Staffel.

Nachschub erst 2020?

Ob die Geschichte der Halb-Hexe Sabrina nach der Veröffentlichung von "Teil 4" endet, muss sich dann wohl noch zeigen. Sicherlich hängt das davon ab, wie erfolgreich die Serie weiterhin sein wird. Die Produktion der 16 weiteren Folgen soll noch im Jahr 2019 beginnen. Nach der zweiten Staffel könnte uns also eine einjährige Pause erwarten, bis die Fortsetzung kommt. Die Lücke zwischen Teil eins und Teil zwei der Serie ist übrigens vergleichsweise gering, weil alle 20 Episoden offenbar am Stück abgedreht worden sind.

Noch vor dem Start von Staffel zwei am 5. April 2019 hat Netflix eine neue Folge veröffentlicht: Seit dem 14. Dezember 2018 ist "A Midwinter's Tale" bei dem Video-Streaming-Dienst verfügbar. Es handelt sich um ein Weihnachtsspecial von "Chilling Adventures of Sabrina", das einige kuriose Elemente für euch bereithält. Sogar die drei heiligen Könige tauchen in der Folge auf – wohl nur nicht so, wie ihr es erwartet.