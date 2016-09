Chrome für Android kann bald Artikel, Musik und Videos speichern

Ist "Offline" das neue "Online" bei Google? Im Chrome-Browser für Android könnt Ihr bald Nachrichtenartikel, Musik und Videos offline speichern.

Google startet eine neue Offline-Offensive. Auf einem Event in Indien hatte das Unternehmen bereits YouTube Go vorgestellt. Die neue App des Video-Netzwerkes erlaubt es Nutzern, Clips in Wunschauflösung offline auf dem Smartphone zu speichern. Wie Google im Chrome Blog mitteilt, soll auch der Chrome-Browser in Kürze um ein Offline-Feature erweitert werden, mit dem Ihr Artikel, Musik und Videos herunterladen und später konsumieren könnt.

Nahtloses Anknüpfen bei Video-Downloads

Um einen Artikel herunterzuladen müsst Ihr einfach nur das Hamburger-Menü und dann auf den Download-Pfeil tippen. Bei (YouTube-)Videos erscheint dieser neben dem Vollbild-Button. Beim Herunterladen von Videos gibt es außerdem noch eine Besonderheit: Startet Ihr einen Download, habt aber keine Zeit zu warten, bis die Datei vollständig heruntergeladen ist, setzt Chrome das Herunterladen bei der nächsten Verbindung mit einem WLAN automatisch fort. Damit Ihr alle Downloads leichter findet, integrieren die Entwickler einen Download-Ordner direkt in den Browser, der Euch alle heruntergeladenen Dateien chronologisch geordnet anzeigt.

Tippen und laden. So einfach funktioniert das Download-Feature in Chrome. (© 2016 Google Chrome Blog)

Darüber hinaus integriert Google auch ein Feature, das Euch auf Basis Eurer Suchhistorie vermeintlich passende Artikel zu Eurem Lieblingsteam oder Eurer Lieblingsserie vorstellt, wenn Ihr einen neuen Tab öffnet. Die Download-Funktion ist bereits in der Beta-Version für Chrome für Android enthalten und wird wahrscheinlich mit der "Stable Channel"-Version 54 an alle Nutzer ausgerollt.