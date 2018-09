Chromebook von Samsung könnte schon bald erscheinen

Samsung Chromebook Plus

Bringt Samsung ein weiteres Chromebook auf den Markt? Ein entsprechendes Gerät hat die Wi-Fi Alliance zumindest zertifiziert. Ein Marktstart dürfte womöglich schon bald erfolgen.

Das in der Datenbank aufgetauchte Gerät trägt die Modellnummer XE525QBBI. Diese ähnelt also der des zuletzt erst veröffentlichten Chromebook Plus V2 (XE521QAB). Der Eintrag liefert leider kaum weitere Informationen. Mit einer Ausnahme: Ab Werk wird wohl die nächste Version von Chrome OS, R69, installiert sein.

Neues Pro-Modell?

Raum für neue Spekulationen bietet eine solche Zertifizierung dagegen umso mehr. Diese deuten meist auf einen zeitnahen Release hin. Der Erfahrung nach dürfte es also nicht mehr allzu lange dauern, bis Samsung das noch unbekannte Modell vorstellt.

Da der Hersteller, wie bereits erwähnt, den Nachfolger des Chromebook Plus bereits veröffentlicht hat, könnt es sich bei dem zertifizierten Gerät um eine aktualisierte Version des Chromebook Pro handeln. Das Anfang 2017 veröffentlichte Modell könnte ein Update zumindest durchaus vertragen. Entsprechende Vermutungen gab es bereits im Juni. Samsung entwickle ein Chromebook Pro V2 mit LTE-Unterstützung, meldete das Portal About Chromebooks.

Ein weiteres Indiz, dass für eine aktualisierte Pro-Version spricht: Zukünftig soll es angeblich Chromebooks mit Windows 10 im Dual-Boot geben, wie unter anderem CNET berichtet. Dafür müsste das Chromebook Pro definitiv mehr Leistung bekommen, so das Portal. Denkbar ist allerdings auch ein komplett neues Modell. In den nächsten Tagen und Wochen werden wir sicherlich mit offiziellen Informationen versorgt.