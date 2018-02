"Cloverfield: Paradox" ist ab sofort auf Netflix verfügbar

Das ging schnell: Erst kürzlich hieß es noch, dass "Cloverfield 3" das Kino überspringen könnte und direkt auf Netflix erscheinen wird. Knapp eine Woche später hat der Streaming-Anbieter den Film, der den Arbeitstitel "God Particle" getragen hat, nun überraschend veröffentlicht. Der dritte Teil mit dem Namenszusatz "Paradox" wird wohl hauptsächlich nicht auf der Erde spielen. Es gibt zudem einen zweiten Teaser, den ihr am Ende des Artikels findet.

Zum Super Bowl hat Netflix den ersten Trailer zu "Cloverfield: Paradox" veröffentlicht – und nur einen Tag später ist der Film nun verfügbar. Viele Infos enthüllt der 30-Sekunden-Clip allerdings nicht. So ist zum Beispiel nicht ganz klar, ob der dritte Teil vor oder nach den Ereignissen des ersten "Cloverfield" spielt. Allerdings sollen wir in dem Streifen erfahren, woher das Monster kommt, das New York in Schutt und Asche gelegt hat.

Verbindung zum zweiten Teil?

Obwohl der zweite Teil "10 Cloverfield Lane" so endet, dass eine Fortsetzung direkt anknüpfen könnte, haben sich die Macher offenbar anders entschieden. Es ist aber dennoch möglich, dass "Cloverfield: Paradox" die Verbindung zu seinem Vorgänger noch herstellt. In der Beschreibung heißt es nur, dass Wissenschaftler mitten im Krieg nach der Lösung für die Energiekrise suchen – und stattdessen auf etwas stoßen, womit sie nicht gerechnet haben. Die Ausgangssituation könnte zumindest dafür sprechen, dass die Geschichte nach dem zweiten Teil spielt. Denn von einem Krieg ist im ersten Film der Reihe nicht die Rede.

Für den dritten Teil haben sich die Macher Unterstützung aus Deutschland gehört: Daniel Brühl spielt ebenfalls eine Rolle in "Cloverfield: Paradox" und ist Teil der Weltraum-Crew. Insgesamt ist der von J. J. Abrams produzierte Streifen 102 Minuten lang. Neben dem Super-Bowl-Spot hat Netflix noch einen zweiten kurzen Trailer veröffentlicht, der deutlich macht, dass es sich definitiv um einen Weltraum-Horror-Film handelt. Ihr könnt euch also auf gruselige unbekannten Wesen einstellen, die nicht in Frieden kommen.