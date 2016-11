Cobi: Smartes iPhone-Dock fürs Fahrrad kann nun bestellt werden

Das iPhone mit einer Halterung am Fahrrad befestigen: Im Dezember 2014 sammelten ein paar findige Erfinder über Kickstarter Geld, um Cobi produzieren zu können, das praktische Dock für den Drahtesel. Nun ist das Gadget endlich erhältlich.

Erhalten könnt Ihr Cobi zum Beispiel in vielen Fahrradgeschäften und bei Amazon, wie iPhone-Ticker berichtet. Wenn Ihr bereit seid, in ein smartes iPhone-Dock zu investieren, erhaltet Ihr mit dem Gadget eine Basisstation für viele Funktionen: Das Dock mit passender App dient nicht nur als Halterung für Euer Apple-Smartphone, sondern ist auch in der Lage, die Lichter zu steuern. Parallel wird das iPhone auch aufgeladen, sobald Ihr es in das Dock einsetzt. Um den Akku des Docks zu laden, könnt Ihr ein Micro-USB-Kabel oder den Nabendynamo Eures Fahrrads benutzen.

Preis startet bei 253 Euro

Cobi bietet Euch zudem bei Bedarf eine Routenführung und kann Euch mit Informationen zum Wetter versorgen. Das iPhone-Dock ist gegen Wasser und Stöße geschützt – demnach sollte das Gadget auch eine Mountainbike-Tour bei schlechten Wetterbedingungen unbeschadet überstehen.

So viele Funktionen sind allerdings nicht günstig zu haben: Zum Release verlangen die Macher von Cobi für die Basisversion mit Controller für den Daumen den stolzen Preis von 253 Euro. Wenn Ihr das Dock mit Vorderlicht erwerben wollt, werden 303 Euro fällig. Das passende Rücklicht schlägt dann noch einmal mit 64 Euro zu Buche. Wenn Ihr wissen wollt, wie sich die Dockingstation für das iPhone in der Praxis bewährt und ob sich die Ausgaben lohnen, kann Euch unser ausführlicher Testbericht mit Video weiterhelfen.