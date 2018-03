"Collateral": Neue Thriller-Serie ab sofort auf Netflix verfügbar

Netflix liefert Nachschub für Fans von Crime-Serien: Ab sofort steht "Collateral" bei dem Streaming-Dienst zum Abruf bereit. Im Zentrum der vierteiligen Miniserie steht Detective Inspector Kip Glaspie (Carey Mulligan), die einen Mordfall aufklären will.

Nachdem der junge Abdullah Asif beim Ausliefern von Pizza erschossen wurde, geht die Öffentlichkeit von einem zusammenhangslosen Akt der Gewalt aus. Detective Inspector Kip Glaspie gibt sich mit dieser Erklärung nicht zufrieden und geht dem Vorfall genauer auf den Grund. Was sie stutzig macht: Eigentlich hätte es einen anderen Pizzaboten erwischen müssen. Der Ermordete ist ein syrischer Geflüchteter und hatte den Auftrag vom ursprünglich vorgesehenen Fahrer übernommen – auf Wunsch des Geschäftsführers.

Wer steckt hinter dem Mord?

Kip Glaspie vermutet, dass sie es mit einem Auftragsmord zu tun hat. Beweisen kann sie das allerdings noch nicht. Erschwerend kommt hinzu, dass die einzige Zeugin eine Drogensüchtige ist, die der Polizei einen erfundenen Namen und eine falsche Adresse hinterlassen hat. Als Glaspie die Schwestern von Abdullah Asif befragt, scheinen diese etwas zu verbergen.

Der Polizistin bleiben nur vier Tage Zeit, um den Mord aufzuklären, aber sie ist fest entschlossen, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Hauptdarstellerin Carey Mulligan war unter anderem bereits für einen Oscar und einen Golden Globe nominiert. Regisseurin SJ Clarkson zeichnet sich dagegen für diverse Folgen von "Jessica Jones" und "The Defenders" verantwortlich. Was euch in "Collateral" erwartet, seht ihr in dem Trailer zu Beginn dieses Artikels.