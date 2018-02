Comeback für POL1Z1STENS0HN: Jan Böhmermann hat einen neuen Song

Jahn Böhmermann ist als "POL1Z1STENS0HN" zurück: Der "Neo Magazin Royale"-Moderator und Satiriker hat einen neuen Song auf YouTube veröffentlicht. In "Recht kommt" hat er neben vielen Robenträgern auch das Grundgesetz mit dabei – und natürlich ein passendes Rap-Outfit sowie Justitia selbst.

Das "Neo Magazin Royale" und Jan Böhmermann melden sich mit einem Song zurück aus der Pause, in dem natürlich auch einige Anspielungen zu finden sind. So soll allein schon der Rap-Stil selbst an den Künstler Haftbefehl erinnern, wie das Hamburger Abendblatt findet. Böhmermann selbst zeigt sich in dem Clip nur kurz im schicken Anzug: Als Vertreter des Hip-Hop-Genres sehen wir ihn hauptsächlich in Rapper-Klischee-Gaderobe mit Kapuze und Sonnenbrille.

Justitia verstößt gegen Recht

Im Video gibt es auch einen Auftritt von "Justice" – in der Kluft der römischen Gerechtigkeits-Göttin Justitia. Ironischerweise dürfte sie mit ihrem Outfit in der Öffentlichkeit aber gegen so manches Recht verstoßen, was bei einem Video von Böhmermann vielleicht auch durchaus beabsichtigt sein kann.

Mit "Recht kommt" hat sich Jan Böhmermann erneut in ein Rapper-Gewand geworfen. Schon zuvor hat er das mit mehreren Anspielungen versehene Video zu "Ich hab Polizei" veröffentlicht. Das war aber schon im Jahr 2015, der Satiriker und sein Team haben sich also viel Zeit gelassen, ehe das zweite Lied von "POL1Z1STENS0HN" erschienen ist. Es bleibt abzuwarten, welche Rapper und Personen sich nun zu Wort melden werden, um sich über den neuen Song zu beschweren. Ein paar Kandidaten dürfte es dafür geben.