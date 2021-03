Congstar hat eine zeitlich begrenzte Aktion für den hauseigenen LTE-Homespot gestartet. Wer sich für bestimmte Homespot-Tarife entscheidet, erhält mehr Datenvolumen als normalerweise. Doch sind die Congstar-Tarife wirklich ein Schnäppchen? Wir haben uns das Angebot angeschaut und mit der Konkurrenz verglichen.

Konkret geht es um die Congstar-Tarife "Homespot 100" (30 Euro pro Monat) und "Homespot 200" (45 Euro pro Monat). Bei ersterem beträgt das enthaltene Datenvolumen üblicherweise 100 GB – Congstar packt vorübergehend aber zusätzliche 25 GB obendrauf, ohne den Preis zu erhöhen. Somit stehen insgesamt 125 GB zur Verfügung. Darüber hinaus spendiert das Unternehmen dem "Homespot 200"-Tarif ebenfalls mehr Datenvolumen: aus 200 werden 250 GB. Die Geschwindigkeit beider Tarife liegt bei 50 Mbit/s. Kunden haben bis Ende Mai Zeit, die Homespot-Angebote inklusive erhöhtem Datenvolumen zu buchen.

Congstar günstiger, Vodafone schneller

LTE-Homespots sind eine praktische Alternative zu DSL, Kabel und anderen Internetanschlüssen. Kunden brauchen die Homespots nur aufzustellen und an den Strom anzuschließen – schon geht es los. Entsprechend gibt es zusätzlich zu Congstar weitere Anbieter, die Homespot-Lösungen im Repertoire haben.

Bei Congstar können Kunden für 30 Euro im Monat vorübergehend 125 GB an Datenvolumen buchen ("Homespot 100"). Für 45 Euro gibt es 250 GB ("Homespot 200"). Die LTE-Geschwindigkeit beträgt in beiden Tarifen 50 Mbit/s. Vodafone hat mit dem "Gigacube" ein ähnliches Angebot, bei dem für 125 GB Datenvolumen 34,99 Euro fällig werden – das sind monatlich rund 5 Euro mehr als bei Congstar. 250 GB kosten bei Vodafone 44,99 Euro – und damit praktisch gleich viel wie bei Congstar.

Vodafones Einsteiger-Tarif liegt preislich zwar über dem Congstar-Angebot, bietet aber einen Vorteil: Kunden surfen im Internet mit bis zu 500 Mbit/s. Wer voll und ganz auf Highspeed setzt, ist bei Vodafone entsprechend besser aufgehoben. In der Regel ist diese Maximalgeschwindigkeit aber nicht zu erreichen, da ihr das Mobilfunknetz nicht alleine nutzt. Wie schnell der Gigacube wirklich ist, hängt also von eurem Aufenthaltsort ab.

o2 bietet unbegrenztes Datenvolumen

o2 hat ebenfalls Homespot-Tarife im Programm, die einen großen Vorteil im Vergleich zur Konkurrenz bereithalten: unbegrenztes Datenvolumen. Während Congstar- und Vodafone-Kunden Monat für Monat den Datenverbrauch im Auge behalten müssen, können sich Nutzer des "o2 Homespot" entspannt zurücklehnen. Der LTE-Homespot von o2 erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s (im Tarif "o2 my Home L").

Preislich beginnen die o2-Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen bei 19,99 Euro pro Monat (für die ersten 12 Vertragsmonate). In dem Fall handelt es sich um den Tarif "o2 my Home M", der 50 Mbit/s bietet. Obwohl der Preis ab dem 13. Monat auf 29,99 Euro steigt, ist er immer noch niedriger als die vergleichbaren Angebote von Congstar und Vodafone. Noch günstiger ist "o2 my Home S" – hier zahlt ihr nur 14,99 Euro (ab dem 13. Monat 24,99 Euro). Hier ist allerdings das Datenvolumen auf 100 GB begrenzt und die Bandbreite auf 10 Mbit/s.

