Connect iQ 3.0: Garmin frischt seine Plattform auf

Neue Features für die Wearable-Flotte: Garmin will den Funktionsumfang seiner diversen Gadgets erweitern. Dazu soll Connect IQ 3.0 beitragen, die neue Version der Plattform. Sie richtet sich an Fitnesstracker, Fahrradcomputer und andere Outdoor-Geräte.

Mit Version 3.0 öffnet Garmin Connect IQ für Drittanbieter-Apps, wie ZDNet berichtet. Auf diese Weise sollen Geräte wie Forerunner 645 Music den Besitzern neue Funktionen bieten können. Ein Feature ist zum Beispiel die Öffnung des Musik-Players – nun können Drittanbieter ihre Musik, Podcasts oder Hörbücher auf kompatiblen Geräten des Unternehmens anbieten. Außerdem sollen die hauseigenen Karten mit Drittanbieter-Apps verzahnt werden, um beispielsweise Benachrichtigungen besser abzustimmen.

Musik, Routen und Ernährung

Zusammen mit dem Update auf Connect IQ hat Garmin auch gleich neue Apps angekündigt, die auf die Smartwatches und anderen Wearables des Unternehmens kommen. Dazu gehören etwa MySwimPro, eine App mit Trainingsplänen für Schwimmer und Trailforks, eine App zur Anzeige von Mountainbike-Routen. Ebenfalls neu: Yelp, iHeartRadio und eine Anwendung namens "GU data field". Letztere App soll zum Beispiel Läufer bei einem Marathon daran erinnern, zwischendurch Nahrung zu sich zu nehmen.

Garmin hat Connect IQ 3.0 und die beschriebenen Apps auf einer Veranstaltung in Kansas Ende April 2018 vorgestellt. In Zukunft werden sicherlich noch viele weitere Anwendungen hinzukommen, die ihr dann auf euren Wearables nutzen könnt. An neuer Hardware ist unlängst Edge 520 Plus erschienen, ein GPS-Tracker für Radfahrer, der euch aktiv bei dem Training unterstützen soll.