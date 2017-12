CookieFails auf Instagram: Wenn die Keksebacken im Desaster endet

Von Instagram sind wir eigentlich perfekte Fotos gewohnt: Drinks, Kuchen, Kekse – alle schaut zum Anbeißen lecker aus. Aber in der Realität schaut das ganz aus. Die folgenden Backwaren sind nicht die Schneemänner und Nikoläuse, für die sie sich ausgeben. Im Gegenteil: Ähnlich wie der Horror-Clown aus "Es" sind sie hier, um euch heimzusuchen. Was hat die kleinen Teigwaren so wütend gemacht? Welch schreckliche Szenen ereigneten sich auf mittlerer Schiene bei 180 Grad?

"Patrick?" "Ja, Spongebob?" Erlöse mich!"

Frosty, der Schneemann. Und sein böser Zwillingsbruder, der in die Irrenanstalt kam, noch bevor sein Schöpfer ihm einen Namen geben konnte.

Auch er sollte einst ein großer Schneemann werden, doch in der Hitze des Ofens schmolz seine Form und sein Lebenswille.

"Steh nicht einfach so da, hilf uns!" riefen auch diese verzweifelten Schneemänner. Vergeblich. Ihre von Grauen verzerrten Gesichter verfolgen den emsigen Zuckerbäcker bis ans Lebensende.

Guter Schneemann, böööööser Schneemann.

Flehende Blicke aus Knopfaugen erhoffen sich Gnade. Vergeblich.

Dieser Lebkuchenmann ist wütend darüber, dass man ihn in diese Welt geholt hat. Und er verlangt den Schuldigen zu sprechen!

Ein Satz, den man aus jedem Horror-Film kennt: "Wer bist du, und warum tust du mir das an?"

Schlaflose Nächte für alle kleinen Star Wars Fans garantiert dieser böse Chewbacca-Zwilling, der sich aus dem Ofen direkt in die Albträume schleicht.

Rudolph, das freundliche Rentier mit der roten Nase – und eine Schreckensgestalt, die sich in Kinder-Albträumen als Rudolph ausgibt.

Das passiert mit lächelnden Emojis, wenn man sie lebendig backt. Ihre Seelen versuchen noch immer aus dem Teig heraus um Gnade zu flehen.

Diese Schneemänner sind gekommen um sich zu rächen. Und sie kommen mit einer ganzen Armee.

