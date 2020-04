Das Coronavirus hält die Welt weiter in Atem. Um sich über die Pandemie zu informieren, nutzen viele Menschen ihr Smartphone. Wer dabei jedoch unvorsichtig ist, droht sich (virtuell) zu infizieren. Cyberkriminelle gehen mit dem Coronavirus auf große Jagd.

Live-Karten, Ticker und Infos zur Corona-Krise findet ihr in unserer Übersicht.

Die Sicherheitsexperten von Check Point Research warnen vor einer wachsenden Bedrohung. Hacker wollen mit Fake-Apps eure Smartphones infizieren und nutzen dafür das Coronavirus. Die Fachleute entdeckten in ihrer jüngsten Untersuchung 16 neue bösartige Anwendungen, die sich als Coronavirus-Apps tarnen. Die Programme enthalten Malware, die euch um vertrauliche Informationen erleichtern will, wie etwa zum Online-Banking. Die Apps tauchen auf Seiten auf, die euch scheinbar nur Informationen zur aktuellen Krise liefern wollen.

50 Prozent mehr als üblich

Seit Januar 2020 wurden mehr als 50.000 Domains registriert, die sich thematisch mit der aktuellen Pandemie befassen. Darunter waren alleine in den letzten beiden Wochen 131 bösartige und 2777 zumindest verdächtige Seiten – und einige bieten sogar eigene Apps an. Das sieht prozentual (0,4 und 9 %) nach einer kleinen Zahl aus. Im Vergleich zu anderen in derselben Zeit registrierten Seiten ist der Anteil zum Corona-Thema aber um 50 Prozent höher.

Wer sich über das Coronavirus informieren möchte und sich versehentlich

schädliche Software installiert, lässt Hacker in sein System. Diese stehlen unter anderem Daten aus dem Google Authenticator, empfangen SMS und steuern Geräte fern. Check Point Research nennt unter anderem APKs dieser drei Domains.

http: // coronaviruscovid19-information [.] Com / it / corona.apk

https: // coronaviruscovid19-information [.] com / it / corona.apk

https: // corona-apps [.] com / Corona-Apps.apk

Nur Apps aus offiziellen Stores

Im Google PlayStore und dem App Store von Apple haben die Fachleute keine schädlichen Apps gefunden. Dort sind ohnehin dubiose Coronavirus-Apps geblockt. Die Suchanfrage bringt ebenfalls keine Ergebnisse zur Pandemie mehr – aus Sicherheitsgründen.

Solange ihr also keine Apps außerhalb der Stores herunterladet, seid ihr derzeit auf der sicheren Seite. Installiert daher lieber keine Software von fremden Seiten auf euer Smartphone – auch wen diese vermeintlich unschuldige Namen wie "coronavirus.apk" tragen. Tipp: Apps aus unbekannten Quellen solltet ihr allgemein meiden und nicht nur während der Corona-Krise.