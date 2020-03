Die Ausbreitung des Coronavirus stellt den Alltag auf den Kopf. Viele arbeiten im Home Office, feiern fällt flach und soziale Kontakte werden aus gegenseitiger Rücksichtnahme auf ein Minimum reduziert. Immerhin haben wir noch unsere digitalen Helferlein, die uns verbinden und mit denen wir uns informieren. Damit wir diese auch sorgenfrei nutzen können, erhöht o2 nun die Surf-Geschwindigkeit, nachdem euer Datenvolumen verbraucht ist.

In Zeiten der Corona-Krise ist es besonders wichtig, stets auf dem Laufenden zu bleiben. Die meisten beziehen ihre Informationen heutzutage online über seriöse Nachrichtenportale, speziell im Falle Covid-19 von den Webseiten der Bundesregierung, des Robert-Koch-Instituts oder des Bundesgesundheitsministeriums.

Aber auch soziale Kontakte sind weiterhin wichtig – wenn auch physisch zuweilen nicht möglich. Ob ihr per Skype, Microsoft Teams, WhatsApp oder Facebook Messenger miteinander kommuniziert: Ihr braucht eine Menge Datenvolumen. Damit ihr in dieser angespannten Situation nicht auf Grund lauft, was Informationen und Kommunikation angeht, erhöht o2 die Surf-Geschwindigkeit, nachdem ihr euer Volumen aufgebraucht habt.

O2 erhöht Surfgeschwindigkeit auf 384 Kbit/s

Bisher habt ihr je nach Tarif mit 32 Kbit/s oder 64 Kbit/s weitergesurft – nicht wirklich viel für Videotelefonie und ähnliches. Ab dem 19. März ist das nicht mehr so: Denn dann stellt euch o2 in den meisten Tarifen 384 Kbit/s zur Verfügung. Dabei ist es egal ob ihr bei BLAU oder o2, Privat- und Geschäftskunden seid, Prepaid- oder Postpaid-Verträge habt. Die Aktion gilt zunächst vorbehaltlich bis Ende April.

Ausgenommen sind Tarife wie die neuen Unlimited-Tarife, mit denen ihr sowieso unbegrenzt weitersurft. Habt ihr eine Weitersurf-Garantie dazugebucht, seid ihr ebenfalls schon mit 1 Mbit/s versorgt, auch dort greift die Regelung nicht. Und was ihr dafür tun müsst? Nichts. Die Regelung greift automatisch – bei Postpaid-Tarifen wird ab dem 19. März umgestellt, Prepaid-Tarife ab dem 23. März innerhalb von 1-2 Wochen.