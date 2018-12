CURVED Adventskalender: Gewinnt heute ein Apple TV 4K

Hinter der zweiten Tür unseres Adventskalenders findet ihr das Apple TV 4K. Mit etwas Glück könnt ihr die Set-Top-Box heute, am 2. Dezember 2018, gewinnen. gewinnen.

Weihnachten wird besser mit Fernsehen. Und noch viel, viel besser mit dem Apple TV 4K. Die kleine "Apple TV"-Box kann in der neusten Ausführung Filme und Serien auch in 4K auf geeignete Fernseher bringen. HDR bringt zusätzlich noch hellere, realistischere Farben und zeigt euch Details, die du so noch nicht gesehen hast. Alles wirkt lebensechter als bisher.

Siri als große Hilfe

Mit Apple TV könnt ihr auf sämtliche Inhalte von iTunes zugreifen und Apps von Netflix, Sky Ticket, Amazon Prime Video und Co. ansteuern. Und solltet ihr tatsächlich mal nicht weiter wissen, fragt einfach Siri nach Filmen, Serien, Sendungen oder nach Genres, Schauspielerinnen und Schauspielern oder Songs. Mit der Siri Remote Fernbedienung ist das alles möglich. Sagt einfach: „Siri, zeig mir Weihnachtsfilme!“, und Siri zeigt euch eine Auswahl an den besten Weihnachtsfilmen. Zudem könnt ihr mit der "Apple TV"-App das Programm auf einem mobilen Gerät dort weitersehen, wo ihr am Fernseher aufgehört habt.

Die wichtigsten Infos zum Gewinnspiel

Alle Leser, die sich am 2. Dezember 2018 für das CURVED-Gewinnspiel anmelden, haben die Chance, ein Apple TV 4K zu gewinnen. Unter allen Adventskalender-Teilnehmern verlosen wir außerdem ein iPhone Xs und Schutzhüllen von Tech21.

Das sind die wichtigsten Eckpunkte des Gewinnspiels:

Meldet euch über das Formular beim Gewinnspiel an Jetzt solltet ihr eine Mail im Postfach haben – hier kurz eure Teilnahme bestätigen Die Gewinner werden im Januar 2019 gezogen und im Anschluss schnellstmöglich benachrichtigt

Die genauen Teilnahmebedingungen zum CURVED-Gewinnspiel findet ihr hier.