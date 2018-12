CURVED Adventskalender: Gewinnt heute ein Jahr Playstation Plus

Alleine auf der Playstation 4 zu spielen macht nur halb so viel Spaß. Deswegen verlosen wir eine einjährige Mitgliedschaft bei Playstation Plus.

Was ist schöner als Weihnachten? Das ganze Jahr Weihnachten. Könnt ihr haben!

Mit dem "Playstation Plus 12 Monate"-Angebot. Und das steckt drin: Ihr werdet Mitglied bei Playstation Plus, einer riesigen, globalen Community voll von Spielern, die in tiefe Gaming-Dimensionen vordringen. Stellt euch euren Freunden oder anderen Gegner im actiongeladenen PS4-Online-Multiplayer.

Jeden Monat gibt es Gratis-Spiele

Im Share-Play könnt ihr eure PSN-Freunde zu einer Runde bei eures Lieblingsspiels einladen, sie selbst müssen dazu kein Community-Mitglied sein. Dazu gibt es jede Menge exklusive Preisnachlässe über die ganzen zwölf Monate verteilt. Zudem erhaltet ihr monatlich zwei Spiele für die PS4 und bis März 2019 je zwei für die PS3 und die PS Vita. Ein weiterer Vorteil ist, dass ihr all eure Spielstände im Online-Speicher sichern könnt - mit bis zu 1 GB Speicherplatz. Und als wäre das noch nicht alles, werdet ihr als "Playstation Plus"-Mitglieder Auserwählte, die als erste weltweit neue Demos und Beta-Testversionen ausprobieren dürfen. Holt euch die großartigsten Spiel-Erlebnisse seit es Weihnachten gibt. Oder noch besser: Gewinnt es einfach! Viel Glück!

Die wichtigsten Infos zum Gewinnspiel

Alle Leser, die sich am 17. Dezember 2018 für das CURVED-Gewinnspiel anmelden, haben die Chance, eine 12-monatige Mitgliedschaft bei Playstation Plus zu gewinnen. Unter allen Adventskalender-Teilnehmern verlosen wir außerdem ein iPhone Xs und Schutzhüllen von Tech21.

Das sind die wichtigsten Eckpunkte des Gewinnspiels:

Meldet euch über das Formular beim Gewinnspiel an Jetzt solltet ihr eine Mail im Postfach haben – hier kurz eure Teilnahme bestätigen Die Gewinner werden im Januar 2019 gezogen und im Anschluss schnellstmöglich benachrichtigt

Die genauen Teilnahmebedingungen zum CURVED-Gewinnspiel findet ihr hier.