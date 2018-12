CURVED Adventskalender: Gewinnt heute ein "Philips Hue Starter"-Kit

Hinter Tür 14 wird euch ein smartes Licht aufgehen. Denn heute steckt ein "Philips Hue Starter"-Kit im CURVED Adventskalender.

Die Philips Hue LED Lampe (10 W A60 E27 Starter Set inklusive Bridge, EEK A,

3-er Set,) sorgt nicht nur Heiligabend für sinnliches Licht, sondern zu jedem Anlass. Philips Hue ist ein intelligentes Lichtsystem, dass sich schnell und einfach per App steuern lässt und mit dem ihr bis zu 50 Lichtquellen im Haus oder in deiner Wohnung bedienen könnt.

Smarte Lampen per Sprache steuern

Via Smartphone, über den Google Assistent, Amazon Alexa oder Apples Siri könnt ihr das Licht bei euch zuhause ein und ausschalten. Außerdem könnt ihr die Lampen so konfigurieren, dass sie euch am Weihnachtsmorgen sanft wecken, in dem sie eine aufgehende Sonne simulieren. Und wenn's in den Weihnachtsurlaub geht und ihr habt vergessen, das Licht ausschalten, knipst ihr die Lampen einfach per App von unterwegs aus.

Alle Leser, die sich am 14. Dezember 2018 für das CURVED-Gewinnspiel anmelden, haben die Chance, ein "Philips Hue Starter"-Kit zu gewinnen. Unter allen Adventskalender-Teilnehmern verlosen wir außerdem ein iPhone Xs und Schutzhüllen von Tech21.

Meldet euch über das Formular beim Gewinnspiel an Jetzt solltet ihr eine Mail im Postfach haben – hier kurz eure Teilnahme bestätigen Die Gewinner werden im Januar 2019 gezogen und im Anschluss schnellstmöglich benachrichtigt

Die genauen Teilnahmebedingungen zum CURVED-Gewinnspiel findet ihr hier.