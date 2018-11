CURVED Adventskalender: Gewinnt heute einen Amazon Echo Dot

Hinter der ersten Tür unseres Adventskalenders findet ihr den Amazon Echo Dot. Mit etwas Glück könnt ihr den Smart-Home-Lautsprecher heute, am 1. Dezember 2018, gewinnen.

"Alexa! Mach Weihnachtsstimmung!" Gesagt, getan! Alexa und der Amazon Echo Dot sorgen mit Sicherheit für eine der schönsten Bescherungen bei diesem Fest. Der beliebte sprachgesteuerte Lautsprecher von Amazon bietet guten Klang und ein dezentes Design. Und damit beginnt es erst. Der Echo Dot kann mit Alexa deine Fragen beantworten, Nachrichten vorlesen und den Wetterbericht für dich checken, Alexa steuert auf Wunsch sämtliche Smart Home-Geräte bei dir und streamt für dich sämtliche Musik von Amazon Music, Spotify, Tuneln und mehr. Und das bei sattem, vollem Klang.

Alexa kann die Lichterkette steuern

Fragt Alexa nach einem Musikstück oder einem Interpreten und sie wird euch weiterhelfen können. Oder höre über Audible Hörbücher und deine Lieblings-Radiosender. Das ist alles möglich und ist längst noch nicht alles: Alexa lernt auch ständig neu dazu und erhält permanent neue Funktionen und Skills, wie Fitness-Tracking oder Spiele – sie richtet sich immer mehr auf dich ein und wird dich immer besser supporten. Dabei stellen vier Fernfeld-Mikrofone sicher, dass sie dich auch wirklich gut versteht, bis zum anderen Ende des Raums. Steuere Lampen, Türschlösser, Thermostate, Steckdosen und, und und – und jetzt stellt euch vor, was sie an Weihnachten alles für euch machen kann. Denkt nur mal an die Festtagsbeleuchtung. Ihr werdet Alexa lieben – und genauso wie euren Amazon Echo Dot.

Die wichtigsten Infos zum Gewinnspiel

Alle Leser, die sich am 1. Dezember 2018 für das CURVED-Gewinnspiel anmelden, haben die Chance, einen Amazon Echo Dot zu gewinnen. Unter allen Adventskalender-Teilnehmern verlosen wir außerdem ein iPhone Xs und Schutzhüllen von Tech21.

Das sind die wichtigsten Eckpunkte des Gewinnspiels:

Meldet euch über das Formular beim Gewinnspiel an Jetzt solltet ihr eine Mail im Postfach haben – hier kurz eure Teilnahme bestätigen Die Gewinner werden im Januar 2019 gezogen und im Anschluss schnellstmöglich benachrichtigt

Die genauen Teilnahmebedingungen zum CURVED-Gewinnspiel findet ihr hier.