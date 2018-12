CURVED Adventskalender: Gewinnt heute einen Amazon Fire TV Stick 4K

Zu Nikolaus schicken wir euch vor den Fernseher. Heute könnt ihr im CURVED Adventskalender den Amazon Fire TV Stick 4K gewinnen.

Jedes Jahr ist Weihnachten. Und irgendwie werden wir das Gefühl nicht los, dass sich alles immer und immer wiederholt. Das finden wir großartig! Und damit das auch in Zukunft so bleibt, kannst du dir deine Alltime-Lieblingsgeschichten ansehen, ganz einfach und in bester TV-Qualität: Mit dem Amazon Fire Stick 4K. Der garantiert stärkste Streaming-Media-Stick unter dem Weihnachtsbaum. Mit schnellem Prozessor und neugestaltetem Wi-Fi-Antennen-Design, das extra für 4K-Streaming optimiert wurde. Erlebe leuchtende, real wirkende Farben wie nie zuvor, in absoluter Klarheit.

Netflix, ARD, ZDF und Co. inklusive

Und für Fans von allem Neuen gilt: Glück gehabt! Denn mit dem Amazon Fire TV Stick 4K stehen dir zusätzlich über 200.000 weitere Geschichten, Filme und Shows zur Verfügung, die ihr noch vorher gesehen habt: Das Beste von Amazon Prime Video, Netflix, ARD, ZDF, ProSieben und vielen weiteren Programmen – sofort verfügbar. Streamt Live-Nachrichten oder Sport-Übertragungen sowie Spielfilme oder Serien in brillantem 4K Uultra HD, HDR 10, HDR 10+ oder Dolby Vision. Dazu gibt es die Alexa Sprach-Fernbedienung: Damit steuert ihr kompatible Fernseher, Soundbars und Receiver mit den neuen An/Aus-, Lautstärke- und Stummschalttasten und mit deiner Stimme. Inhalte lassen sich so ganz leicht finden, starten und steuern – fragt einfach Alexa! All das gibt es beim Amazon Fire Stick 4K. Brillantere Weihnachten haben wir noch nie gesehen!

Die wichtigsten Infos zum Gewinnspiel

Alle Leser, die sich am 6. Dezember 2018 für das CURVED-Gewinnspiel anmelden, haben die Chance, einen Amazon Fire TV Stick 4K zu gewinnen. Unter allen Adventskalender-Teilnehmern verlosen wir außerdem ein iPhone Xs und Schutzhüllen von Tech21.

Das sind die wichtigsten Eckpunkte des Gewinnspiels: