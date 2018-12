CURVED Adventskalender: Gewinnt heute einen Google Home Mini

"OK Google, was steckt hinter Tür 7?" Richtig, ein Smart-Home-Lautsprecher. Heute könnt ihr im CURVED Adventskalender einen Google Home Mini gewinnen.

Arbeit macht Arbeit und Stress verursacht Stress. Und genau das wollen wir Weihnachten schließlich überhaupt nicht. Also heißt es: Entspannt zurücklehnen und einfach Google mal die Arbeit machen lassen. Ihr gebt lediglich die Kommandos. Dabei ist der Google Home Mini ein super praktischer Smart Speaker – und wie es sein Name schon ahnen lässt, der kleine Bruder vom Google Home. Aber in seinen Funktionen bleibt nicht weit hinter dem Großen zurück.

Vielfältige Funktionen

Er lässt sich einfach einrichten und intuitiv bedienen – mittels Spracheingabe. Dafür reicht ein freundliches "OK Google" oder "Hey Google!" und schon geht’s los. Musik streamen ist genau sein Ding. Der Google Home Mini liebt alle Playlists von Spotify, Deezer, Google Play, Tuneln und Co. Praktisch ist übrigens auch seine integrierte Kalender-Funktion. Nach getaner Arbeit lässt er sich per Klick auf der Rückseite ganz leicht ausschalten. Und dann steht einem besinnlichen Weihnachtsfest auch nichts mehr im Weg – und er schon Recht nicht, denn er ist eben sehr, sehr Mini.

Die wichtigsten Infos zum Gewinnspiel

Alle Leser, die sich am 7. Dezember 2018 für das CURVED-Gewinnspiel anmelden, haben die Chance, einen Google Home Mini zu gewinnen. Unter allen Adventskalender-Teilnehmern verlosen wir außerdem ein iPhone Xs und Schutzhüllen von Tech21.

Das sind die wichtigsten Eckpunkte des Gewinnspiels:

Meldet euch über das Formular beim Gewinnspiel an Jetzt solltet ihr eine Mail im Postfach haben – hier kurz eure Teilnahme bestätigen Die Gewinner werden im Januar 2019 gezogen und im Anschluss schnellstmöglich benachrichtigt

Die genauen Teilnahmebedingungen zum CURVED-Gewinnspiel findet ihr hier.