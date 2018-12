CURVED Adventskalender: Gewinnt heute einen Sonos One

Von wegen "Stille Nacht". Kurz vor Weihnachten verlosen wir im CURVED Adventskalender einen Sonos One. Tür 23, bitte auf.

Musikerlebnis auf einem völlig neuen Level. Das ist der Sonos One. Perfekt auf die Sprachsteuerung von Amazon Alexa abgestimmt, für die beste Kontrolle über deinen Sound. Sagt Alexa, was ihr hören möchtet und du erlebt es! Mit dem Sonos One in ungeahnter Qualität. Startet die Songs auf eurem Sonos-Speaker über Spotify, Deezer oder Amazon Music mit der praktischen Sprachsteuerung schnell und zuverlässig, wie man es sonst nur vom Weihnachtsmann kennt.

Sonos One: Einfache Einrichtung, guter Klang

Sonos verbindet sich mit Alexa ganz einfach über WLAN. Sagt Alexa, ob sie die Musik lauter oder leiser machen soll, ob du einen neuen Song hören willst oder ob du gerade eine Nachricht vorgelesen bekommen willst – alles in einem grandiosen Raumklang über den Sonos-Speaker. Und dazu braucht man noch nicht mal eine App! Weil das Dream-Team regelmäßig superschlaue Updates erhält, seid auch ihr bei jedem neuen Features sofort dabei.

Die wichtigsten Infos zum Gewinnspiel

Alle Leser, die sich am 23. Dezember 2018 für das CURVED-Gewinnspiel anmelden, haben die Chance, einen Sonos One zu gewinnen. Unter allen Adventskalender-Teilnehmern verlosen wir außerdem ein iPhone Xs und Schutzhüllen von Tech21.

Das sind die wichtigsten Eckpunkte des Gewinnspiels:

Meldet euch über das Formular beim Gewinnspiel an Jetzt solltet ihr eine Mail im Postfach haben – hier kurz eure Teilnahme bestätigen Die Gewinner werden im Januar 2019 gezogen und im Anschluss schnellstmöglich benachrichtigt

Die genauen Teilnahmebedingungen zum CURVED-Gewinnspiel findet ihr hier.