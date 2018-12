CURVED Adventskalender: Gewinnt heute einen UE Boom 3

Der richtige Sound für die Weihnachtsfeier: Heute könnt ihr im CURVED Adventskalender einen UE Boom 3 gewinnen. Tür 9 bitte auf!

Ein Hauch von Zimt, Lebkuchen und Glühwein liegt in der Luft. Fette Gänse, fette Beute. Was fehlt? Richtig: Fette Beats! Und das überall und wo ihr wollt! Exakt dafür gibt es den Ultimate Ears Boom 3 – ein super mobiler Lautsprecher, der fast alles mitmacht. Die Zylinderform schafft einen raumfüllenden 360-Grad-Sound mit satten Bässen und einem überragendem Klangbild.

Der richtige Lautsprecher für die Weihnachtsfeier

Doch für den klassischen, friedlichen Weihnachtsabend ist der UE Boom 3 eigentlich nicht gemacht. Denn der UE 3 gehört ehrlich gesagt auf die wildeste Weihnachtsfeier, die man sich wünschen kann. Der Lautsprecher ist absolut wasserdicht, staubdicht und sogar sturzfest – damit könnt ihr die Weihnachtsfeier auch in die Wüste verlegen oder ein Regen-Festival draus machen. Der UE Boombox ist das vollkommen egal – sie ist immer mit am Start. Zudem ist ihre Bedienung dank der Magic-Taste denkbar einfach: Abspielen, Anhalten und überspringen von Songs direkt auf dem 360-Grad-Lautsprecher. Wenn ihr bei Weihnachten an alles denkt, außer an das klassische Weihnachtsfest, ist der Ultimate Ears Boom 3 genau der richtige Lautsprecher für euch.

Die wichtigsten Infos zum Gewinnspiel

Alle Leser, die sich am 9. Dezember 2018 für das CURVED-Gewinnspiel anmelden, haben die Chance, einen UE Boom 3 zu gewinnen. Unter allen Adventskalender-Teilnehmern verlosen wir außerdem ein iPhone Xs und Schutzhüllen von Tech21.

Das sind die wichtigsten Eckpunkte des Gewinnspiels:

Meldet euch über das Formular beim Gewinnspiel an Jetzt solltet ihr eine Mail im Postfach haben – hier kurz eure Teilnahme bestätigen Die Gewinner werden im Januar 2019 gezogen und im Anschluss schnellstmöglich benachrichtigt

Die genauen Teilnahmebedingungen zum CURVED-Gewinnspiel findet ihr hier.