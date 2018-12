CURVED Adventskalender: Gewinnt heute FIFA 19 für die PS4

An Tag 10 des CURVED Adventskalenders schicken wir euch auf den Platz. Denn heute könnt ihr eine Ausgabe von "FIFA 19" für die PS4 gewinnen.

Weihnachten im Kreise der Familie? Schön und gut? Aber wie wäre Weihnachten mit Ronaldo, Messi, Griezmann & Co. auf dem Platz? Ganz klar die bessere Alternative!

Dank neuer Gamepplay-Features wirst du noch besser – das neue Active-Touch-System ermöglicht dir eine noch engere Ballführung und das verbesserte Abschlusstiming gibt dir ein noch realeres Spielerlebnis. Steig ein in kampfbetonte 50/50 Battles und nutze eine Vielzahl an neuen First-Touch-Tool, wie die verdeckte Ballannahme, den Flickup-Volley oder spielbasierte Animationen wie den "Neymar Trap".

Holt euch die Champions League

Erobert den Champions-League Titel, Europa League Titel oder den UEFA-Supercup mit eurer Lieblings-Clubmannschaft oder stellt euch in "FIFA 19" einfach dein Ultimate Team aus Tausenden von Spielern zusammen und tritt im FIFA-Modus an. Lasst euch in die Live-Atmosphäre der UEFA Champions League oder Europa League hineinziehen, in den atemberaubendsten Stadien des Planeten. Taucht ein, in das absolute Fußball-Highlight – mit tollen Animationen und Funktionen – aber vergesst am Ende des Tages bitte nicht, dass immer noch Weihnachten ist.

Die wichtigsten Infos zum Gewinnspiel

Alle Leser, die sich am 10. Dezember 2018 für das CURVED-Gewinnspiel anmelden, haben die Chance, eine Ausgabe von "FIFA 19" für die PS4 zu gewinnen. Unter allen Adventskalender-Teilnehmern verlosen wir außerdem ein iPhone Xs und Schutzhüllen von Tech21.

Das sind die wichtigsten Eckpunkte des Gewinnspiels:

Meldet euch über das Formular beim Gewinnspiel an Jetzt solltet ihr eine Mail im Postfach haben – hier kurz eure Teilnahme bestätigen Die Gewinner werden im Januar 2019 gezogen und im Anschluss schnellstmöglich benachrichtigt

Die genauen Teilnahmebedingungen zum CURVED-Gewinnspiel findet ihr hier.