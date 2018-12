CURVED Adventskalender: Gewinnt heute "Pokémon: Let's Go Pikachu!"

An Tag 11 des CURVED Adventskalenders könnt ihr eine Ausgabe von "Pokémon: Let's Go Pikachu!" inklusive Pokéball-Controller gewinnen.

Ihr habt in Nullkommanix alle Geschenke ausgepackt? Egal, weiter geht’s! "Mit

Pokémon: Let's Go Pikachu!" und "Pokémon: Let's Go Evoli!" für Nintendo Switch.

Dank der neuesten Verbindung mit dem beliebten mobilen Spiel "Pokémon GO" wird

"Pokémon: Let’s Go Pikachu!" und "Pokémon: Let's Go Evoli" zum ultimativen Spielerlebnis in der ruhigen Weihnachtszeit – fernab von Großvaters Geschichten und Mutters Lebkuchen.

Eine neue Steuerung für kleine Monster

Die neuen Titel sorgen für noch mehr Spaß mit einer intuitiven Bedienung, bei der ihr den Joy-Con verwendenkönnt, um Pokébälle auf die kleinen Pokémon zu werfen. Bei "Pokémon: Let’s Go Pikachu!" ist euer Kumpel Pikachu immer an deiner Seite und bei "Pokémon: Let’s Go Evoli!" euer treuer Freund Evoli. Nutzt dazu den Pokéball Plus, der viel mehr ist als nur ein simpler Controller. Er bietet einfachste Bewegungssteuerung, leuchtet in unterschiedlichen Farbnuancen auf, gibt Geräusche von sich und vibriert, sobald ihr ein Pokémon gefangen habt. Einmal angefangen, werdet ihr so schnell nicht aufhören, und schwupps steht Weihnachten wieder vor der Tür.

Die wichtigsten Infos zum Gewinnspiel

Alle Leser, die sich am 11. Dezember 2018 für das CURVED-Gewinnspiel anmelden, haben die Chance, eine Ausgabe von "Pokémon: Let's Go Pikachu!" zu gewinnen. Unter allen Adventskalender-Teilnehmern verlosen wir außerdem ein iPhone Xs und Schutzhüllen von Tech21.

Das sind die wichtigsten Eckpunkte des Gewinnspiels:

Meldet euch über das Formular beim Gewinnspiel an Jetzt solltet ihr eine Mail im Postfach haben – hier kurz eure Teilnahme bestätigen Die Gewinner werden im Januar 2019 gezogen und im Anschluss schnellstmöglich benachrichtigt

Die genauen Teilnahmebedingungen zum CURVED-Gewinnspiel findet ihr hier.