CURVED Adventskalender: Gewinnt heute Spider-Man für die PS4

Die spinnen beim CURVED Adventskalender. Heute, am 4. Dezember 2018, könnt ihr bei uns den Gaming-Knaller "Spider-Man" für die Playstation 4 gewinnen.

New York in der Weihnachtszeit ist immer eine Reise wert. Erzählt das mal der Freundin: Wo man nur hinschaut, phantastisches Lichtermeer, Schlittschuhlaufen am Rockefeller-Center oder shoppen in den tollsten Geschäften auf der 5th Avenue –

all das könnte sie machen. Und ihr? Ihr natürlich schön zuhause! Denn hier erwartet euch "Spider-Man"!

Der freundliche Held aus der Nachbarschaft

Zocke allein oder gegen deine Kumpels auf der Playstation 4. Spider-Man ist ein unfassbar gut gemachtes Action-Adventure. In der Rolle des "Spider-Man" kämpft ihr gegen die Superschurken von New York, allen voran Wilson Fisk, alias Kingpin. Eine Reihe von Sonderaufgaben könnt ihr zusätzlich lösen. Kämpfe gegen viele bekannte und neue Marvel-Charaktere: Schießt aus Netzdüsen, nutzt Stolperfallen und Netzbomben mit betäubender Wirkung oder eine Drohne, die die Gegner aus der Luft beschießt. Schnell werdet ihr merken: Ihr habt es auf der Playstation mit einem völlig neuen Spider-Man zu tun, mit dem ihr Big Apple wieder zu einem friedlichen Ort machen werdet.

Die wichtigsten Infos zum Gewinnspiel

Alle Leser, die sich am 4. Dezember 2018 für das CURVED-Gewinnspiel anmelden, haben die Chance, ein Exemplar von "Spider-Man" für die Playstation 4 zu gewinnen. Unter allen Adventskalender-Teilnehmern verlosen wir außerdem ein iPhone Xs und Schutzhüllen von Tech21.

Das sind die wichtigsten Eckpunkte des Gewinnspiels:

Meldet euch über das Formular beim Gewinnspiel an Jetzt solltet ihr eine Mail im Postfach haben – hier kurz eure Teilnahme bestätigen Die Gewinner werden im Januar 2019 gezogen und im Anschluss schnellstmöglich benachrichtigt

Die genauen Teilnahmebedingungen zum CURVED-Gewinnspiel findet ihr hier.