CURVED-Cast #17: Volle Drohnung

Bzzzzzzz.....Die Drohnen sind los: DJI hat die Mavic Pro vorgestellt, GoPro die Karma. Welche ist besser? Marco und Felix fachsimpeln über die neuen 4K-Quadcopter und plaudern aus dem CURVEDschen Nähkästchen: Was steht nächste Woche bei Google an? Was taugt das neue Sony-Smartphone? Und warum läuft Spotify noch immer nicht auf der Apple Watch?

