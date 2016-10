CURVED-Cast #19: Wo bleiben die neuen Macbooks?

Das Galaxy S7 und S7 Edge erhalten ein Update für das Always On-Display mit neuen Features, darunter ein neuer Kalender und eine Musiktitel-Anzeige.

Her damit ! 19

Her damit ! 19

Galaxy S7 und S7 Edge erhal­ten Update für Always On-Display

iOS 10 besitzt Erste-Hilfe-Modus für iPhone 7 mit kaput­tem Home Button

Retter in der Not: Sollte der Home Button Eures iPhone 7 den Geist aufgeben, ist noch nichts verloren. iOS 10 bietet Euch dann nämlich Ersatz an.