CURVED-Cast Folge 31: Alles wichtige zur E3 2018

In der neuen Ausgabe des CURVED-Cast sprechen René und Marco mit Boris über die wichtigsten Ankündigungen der E3 2018. Auf welche Spiele freuen sich die drei besonders? Hört rein.

Jedes Jahr im Juni richtet die Videospiele-Welt den Blick auf Los Angeles. Denn dort findet die E3 statt, in deren Rahmen eigentlich alle großen Studios und Publisher ihre kommenden Gaming-Highlights präsentieren. Auch 2018 waren die Branchengrößen um Microsoft, Sony und Nintendo wieder am Start und hatten allerhand neue Spiele dabei.

Games für aktuelle und kommende Konsolen

Besonders beeindruckend sah zum Beispiel "Cyberpunk 2077" aus. Bei dem Titel ist aktuell noch gar nicht sicher, ob er noch für die aktuellen Generation, also die PS4 Pro und die Xbox One X, erscheint, oder ob er direkt auf die nachfolgende Konsolengeneration kommt. Fast genauso beeindruckend sah "The Last Of Us 2" aus. Welche Highlights es noch gab und welche Präsentation eher enttäuscht hat, könnt ihr in unserem Podcast nachhören. Entweder klickt ihr in diesem Artikel auf den Play-Button oder ihr abonniert den Podcast bei iTunes.