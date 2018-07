CURVED-Cast Folge 34: Wie gut ist das Xiaomi Mi8 und wird Netflix teurer?

Unser Test hat es gezeigt: Das Xiaomi Mi8 bietet viel Leistung für wenig Geld. Allerdings hat die Sache auch einen Haken. Welcher das ist und warum Netflix bald teurer werden könnte, besprechen Jan, Marco und René im CURVED-Cast.

Von wegen Sommerloch. Mit dem Xiaomi Mi8 hatten wir zuletzt ein brandheißes Smartphone in der Redaktion, das dem iPhone X ziemlich ähnlich ist. Da stellt sich die Frage: Ist es auch so gut? Das hat wir Jan für euch getestet. In der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts CURVED-Cast bespricht er mit René und Marco seine Testergebnisse.

Netflix bald teurer?

Außerdem könnte Netflix bald zumindest für manche Nutzer an der Preisschraube drehen. Der Videostreaming-Dienst testet aktuell die neue Abo-Option Netflix Ultra. Viel verändert sich dadurch nicht. Manche Nutzer müssen aber eventuell tiefer in die Tasche greifen, wenn sie weiter Zugriff auf bestimmte Funktionen haben wollen. Was genau dahinter steckt, hört ihr, wenn ihr auf die Play-Taste tippt.

